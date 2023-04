Dorival critica time do São Paulo pelo fraco início diante do Coritiba

Dorival Junior criticou os primeiros dez minutos do São Paulo no empate, deste sábado, diante do Coritiba, por 1 a 1, no Couto Pereira, na capital paranaense. Segundo o treinador, o início fraco da equipe fez com que fosse necessário correr atrás do prejuízo no decorrer da partida.

“Acredito que os dez minutos iniciais tenham comprometido. A partir daí, tivemos que correr atrás e o Coritiba se fechou muito bem e foi competente na marcação”, disse o treinador. “Com jogadores de muita velocidade e decisivos na frente, o Manga e o Kaio. Mesmo assim, tivemos uma boa posse. Não estávamos, de repente, atacando a última linha adversária na primeira etapa.”

Dorival gostou da reação da equipe na etapa final. “No segundo tempo, começamos a agredir mais, com movimentos de infiltração, tabelas. Estamos começando a encontrar o caminho neste sentido e tem sido importante. Pela recuperação do resultado, foi importante. Gostaríamos de ter uma sorte melhor.”

O técnico são-paulino aproveitou para informar sobre o atacante Calleri, que se recupera de dengue. “Calleri não viaja para a Colômbia. Estamos na expectativa que o Erison possa participar.” O São Paulo enfrenta o Tolima, terça-feira, pela Copa Sul-Americana.