Dorival diz que ainda conta com Neymar na seleção brasileira: ‘Jogador importantíssimo’

A contusão do craque brasileiro aconteceu pouco depois da sua chegada no Al-Hilal. Pelo clube da Arábia Saudita, disputou apenas cinco partidas e fez um gol, além de ter contribuído com duas assistências. No início de julho, o atacante de 32 anos esteve nos Estados Unidos acompanhando os jogos do Brasil na Copa América, torneio no qual o País foi eliminado precocemente pelo Uruguai, nas quartas de final.

Sem Neymar, o Brasil enfrenta o Equador às 22 horas no Couto Pereira, em 6 de setembro. Quatro dias depois, encara o Paraguai no Defensores Del Cacho, em Assunção, às 21h30. A seleção brasileira ocupa o sexto lugar das Eliminatórias, com sete pontos, na última colocação que dá vaga direta à Copa dos Estados Unidos, Canadá e México. O Equador é o quinto, com oito, e o Paraguai é o sétimo, com cinco.