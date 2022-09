Dorival diz que planejamento no Flamengo está mantido mesmo após empate com o Ceará no Brasileirão

O Flamengo perdeu a chance de diminuir a diferença para o líder Palmeiras ao empatar em 1 a 1 com o Ceará, neste domingo, no Maracanã. Mesmo assim, o técnico Dorival Júnior anunciou que a estratégia da comissão técnica, em relação às três competições que o clube está disputando, será mantida.

“Nós não mudamos o nosso comportamento e não vamos alterar. Todos dizem que já temos uma situação definida e que podemos pensar de outra forma, mas eu não concordo. No futebol, não podemos ter certeza nunca. Temos que ter consciência e segurança”, afirmou o treinador.

Empate entre Flamengo e Ceará foi marcado por gols e expulsões de Gabriel e Jô Foto: Sergio Moraes/Reuters

O discurso do comandante vem num momento de descontentamento da torcida, que esperava uma vitória no Rio para diminuir a diferença do líder Palmeiras de sete para quatro pontos. Como o rival paulista empatou no sábado com o Bragantino por 2 a 2, o resultado deste domingo, no Rio, manteve a distância entre os dois clubes (51 a 44).

“O time que foi a campo é capaz de fazer um grande jogo. Enfrentamos uma marcação definida e forte. Foi alertado, mas o Ceará foi muito feliz no primeiro tempo”, comentou o técnico flamenguista.

Dorival usou o argumento de que faltou manter a ritmo dos últimos jogos para que o Flamengo conquistasse mais três pontos na classificação. “Não apresentamos a mesma dinâmica e tivemos a necessidade de alterar. O segundo tempo foi de outra forma, empatamos no início e criamos oportunidades. Agora é tirar todas as lições possíveis e seguir trabalhando como sempre”, disse.

Do time principal, Dorival iniciou o jogo com o goleiro Santos, os zagueiros David Luiz e Léo Pereira e o centroavante Gabriel. No segundo tempo, Pedro e Éverton Ribeiro foram lançados. A decisão de não escalar o time que vem brilhando nas Copas, mesmo com a vantagem que o Flamengo abriu nos jogos de ida com Vélez e São Paulo, coloca pressão em cima das decisões do técnico.

“Perdemos uma rodada para nos aproximar. Foge do contexto. Não abrimos mão das três competições, mas estamos nos mantendo vivos em todas elas”, explicou.

Nesta quarta, o Flamengo faz o duelo de volta da semifinal da Libertadores. No confronto de ida, o time carioca goleou o Vélez Sarsfield por 4 a 0 na Argentina. O rubro-negro se garante na final do torneio internacional até com derrota em casa por três de diferença.