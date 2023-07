Dorival espera que arbitragem não influencie em Palmeiras x São Paulo: ‘Que decida no campo’

O técnico Dorival Júnior usou o time alternativo do São Paulo em Bragança Paulista e não escondeu em nenhum momento que a cabeça está voltada para a definição das quartas de final da Copa do Brasil diante do Palmeiras, quinta-feira, no Allianz Parque. Após o 0 a 0 pelo Brasileirão, o treinador foi questionado sobre protesto dos rivais contra a arbitragem e exigiu que esse fato extracampo não influencie na decisão.

Na edição passada da Copa do Brasil o São Paulo avançou na Copa do Brasil eliminando o Palmeiras em seu estádio em jogo com grave erro de arbitragem contra os mandantes. Os tricolores se armam para que não tenha uma “compensação” após enorme pressão na CBF. O árbitro da partida será o gaúcho Anderson Daronco.

“Espero que (o extracampo) não entre e que o jogo seja decidido no campo. Os dois times têm capacidade de resolverem no campo. Que a arbitragem seja tranquila, equilibrada e que não interfira diretamente no resultado. Torço para isso”, afirmou o treinador do São Paulo, pregando um “jogo limpo.”

Dorival Júnior preservou a maioria do time titular visando o jogo de quinta-feira pela Copa do Brasil Foto: EFE/ Sebastiao Moreira

Dorival terá todos os seus titulares descansados para a volta. O São Paulo fez 1 a 0 no Morumbi e jogará pelo empate. Calleri e Luciano estão recuperados de problemas nas físicos e devem estar em campo normalmente. Nada, po´rem, de dar pistas de time ou de esquemas.

“Fazer tentar fazer o melhor possível, pois sabemos como é jogar lá”, enfatizou, descartando o retrospecto desfavorável do rival recentemente. “Esse pequeno histórico negativo não quer dizer nada, Palmeiras é sempre muito competitivo”, avaliou. “Temos de ter respeito e buscar fazer um jogo muito seguro. Espero que tenhamos uma grande atuação.”





Sobre o empate em Bragança Paulista, Dorival reconheceu que faltou um pouco de futebol com mais brilho de sua equipe, mas valorizou o ponto somado. “Jogo disputado. Não foi técnico, nem bonito, mas exigiu muito das equipes. Mesmo com equipe alternativa, fizemos um jogo possível e levamos um ponto importante para a sequência da competição.”