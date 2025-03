Dorival explica convocação de Neymar para a seleção brasileira: ‘Primeira oportunidade’

Neymar está de volta à seleção brasileira. Pela primeira vez desde 2023, o camisa 10 e maior artilheiro do Brasil, está de volta à equipe – e também na primeira oportunidade sob o comando de Dorival. Convocado como um meia, o jogador se junta à seleção para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Essa é a primeira oportunidade, desde que sofreu lesão no Al-Hilal, que Neymar tem de ser chamado por Dorival.

“Ninguém precisa a falar a respeito do que representa Neymar. Ele vive um processo da readaptação. Mas as qualidades de um jogador como esse são um condicionante para que ele possa superar as situações de uma partida”, afirmou o treinador nesta quinta-feira, em coletiva após a convocação da seleção brasileira em um hotel na Barra da Tijuca. Em sua casa, Neymar também comemorou a convocação. “Feliz por estar de volta”, publicou, em seu Instagram.

“Estávamos aguardando, é a primeira oportunidade que temos de convocá-lo. Espero que seja muito feliz nesse retorno. Não criemos uma expectativa, jogando toda a responsabilidade (em suas costas) nesse retorno”, explicou o treinador. Desde seu retorno ao Santos, Neymar tem seis participações para gol e elevou o nível da equipe, que disputa a semifinal do Campeonato Paulista neste domingo, contra o Corinthians.

Neymar acompanhou convocação de Dorival e comemorou seu retorno à seleção brasileira Foto: Reprodução/Instagram @neymarjr

O nome do atacante chegou a ser cogitado para as convocações da seleção brasileira no final de 2024, quando disputou suas primeiras partidas pelo Al-Hilal após um ano fora dos gramados. À época, a comissão técnica de Dorival acompanhou de perto a sua recuperação, mas optou por preservá-lo, visando os jogos de março – em que, de fato, voltou a ser chamado. Dorival e comissão técnica se resguardaram também para evitar uma nova lesão do atacante, além de rusgas com o clube saudita e Jorge Jesus. Em 2023, quando havia sido recém contratado pelo Al-Hilal, Neymar foi convocado por Fernando Diniz para os duelos com Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias. Ele entrou em campo, foi titular e se tornou o maior artilheiro da história da seleção brasileira, superando a marca de Pelé. Mas na visão do português, não tinha condição de jogo.

O treinador da seleção brasileira, nesta quinta-feira, não bateu o martelo sobre a utilização do camisa 10 – se será titular, quantos minutos jogará e em qual posição. “Neymar já atuou por 90 minutos em duas partidas desde que voltou ao Santos. Em outras, tem sido poupado. Vai depender muito dessa sequência pelo clube. Vamos aguardar para ter uma definição a respeito de sua utilização”, detalhou o técnico.

Neymar volta a ser convocado pela seleção brasileira pela primeira vez desde 2023. Foto: Nelson Almeida/AFP

O Brasil enfrenta a Colômbia em 20 de março, às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada da Eliminatórias. Uma carga de 70 mil ingressos foi colocada à disposição, e as entradas já estão sendo comercializadas. No dia 25, às 21h, a seleção faz clássico com a Argentina no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada.

Após os empates com Venezuela e Uruguai, ambos por 1 a 1, o Brasil se encontra na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos, a sete da líder Argentina. O chefe da delegação brasileira nos próximos compromissos será Mário Bittencourt, presidente do Fluminense.

A seleção brasileira irá ficar em Brasília de 17 a 24 de março. Dorival Junior inicialmente vai comandar treinos no Bezerrão e, na véspera do jogo com a Colômbia, vai trabalhar no Mané Garrincha. O Brasil viaja para Buenos Aires um dia antes do confronto com a Argentina e não irá realizar treinos no país vizinho.