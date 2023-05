Dorival festeja 10º jogo sem derrota no São Paulo: ‘Orgulho de dirigir esses jogadores’

Aplicação, dedicação e empenho. O técnico Dorival Júnior não economizou adjetivos para enaltecer a atuação do São Paulo na vitória desta terça-feira sobre Puerto Cabello, na Venezuela, em duelo válido pela quarta rodada do Grupo D.

“Dá muito orgulho e satisfação dirigir este grupo de jogadores, que estão se entregando de todas as formas para obtermos os resultados. Já são dez partidas que estou aqui, com sete vitórias e três empates, com sete jogos fora de casa”, disse Dorival, em entrevista coletiva após a partida.

O treinador fez questão de destacar todos os problemas de logística da viagem até a Venezuela para o jogo, três dias após a partida com o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. “A logística agora foi complicada para uma equipe de futebol. Saímos de São Paulo meia-noite de segunda e chegamos 17h. Não trabalhamos, não treinamos. Vamos voltar e não vamos conseguir também. A equipe tem dado uma resposta muito boa. Estou há 10 jogos, 7 fora e três em casa e tem dado resposta. Os jogadores tem entendido a situação. Estamos tentando passar por todas as situações.”

São Paulo aumentou a série sem derrotas para 11 jogos e segue sem perder com Dorival Júnior no comando Foto: Juan Carlos HERNANDEZ / AFP

Dorival só exagerou ao considerar a vitória frente ao modesto Puerto Cabello como a mais importante dele no comando do São Paulo. “Não fiquei feliz só pelo resultado, mas pela disposição da equipe em campo, tentando se doar ao máximo pelo resultado”, finalizou o treinador.

O São Paulo volta a campo no sábado, às 21 horas, pelo Brasileirão, quando terá o Goiás como adversário no Morumbi, pela oitava rodada. Na competição nacional, o time de Dorival Júnior é o oitavo colocado com 12 pontos.