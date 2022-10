Dorival Júnior confia na força da torcida do Flamengo para desequilibrar no Maracanã

Dorival Junior confia na força da torcida do Flamengo para desequilibrar o duelo de volta da final da Copa do Brasil, diante do v, na próxima quarta-feira, no Maracanã. Após o empate sem gols, em São Paulo, o treinador não acredita em favoritismo do time rubro-negro.

“O torcedor impressiona quando participa da forma como tem acontecido. Não queremos nada diferente daquilo que nós vimos na grande maioria dos nossos jogos. Principalmente nos jogos das Copas, quando todo movimento, toda a ativação, a maneira como carregaram nosso time. Aquilo demonstra a paixão que existe, a sintonia, a harmonia e não tenho dúvida que vamos fazer grande jogo para retribuir toda a confiança”, disse Dorival, que explicou o porquê de não apontar um favorito.

Dorival Júnior mantém otimismo pelo título do Flamengo no Maracanã. Foto: Alex Silva/Estadão Conteúdo

“É um clássico do futebol brasileiro, são duas grandes equipes. Chegaram onde chegaram não foi por acaso. Sinceramente, não tem favorito. Não adianta aqui buscarmos condição diferenciada, temos que jogar com muito cuidado”, continuou o técnico, que fez uma previsão do que espera do rival no segundo jogo.

“O Corinthians naturalmente vai fazer outro tipo de jogo no Maracanã, mas não vai deixar de ser equipe perigosa, constante, regular como vem sendo nas últimas apresentações, principalmente jogando aqui dentro. Tem evoluído muito desde nosso último encontro. É uma equipe que cresceu demais. Nós teremos que jogar bem mais, assim como eles, se quisermos a busca pelo resultado”, completou.

Antes da decisão com o Corinthians, o Flamengo volta a campo no sábado, às 20h30, no Maracanã, quando vai enfrentar o Atlético-MG, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival deverá escalar uma equipe mista.