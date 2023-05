Dorival Júnior contém empolgação com série invicta e pede cautela ao São Paulo

São 12 jogos de invencibilidade, liderança do seu grupo na Copa Sul-Americana, uma bela reação na tabela do Brasileirão e uma situação favorável na Copa do Brasil. Por tudo isso, a tarefa de Dorival Júnior não tem se restringido a comandar treinos e escalar o time do São Paulo. O treinador agora também tem a tarefa de conter a empolgação do seu elenco e da torcida diante da grande fase vivida pela equipe.

“Estou tranquilo porque do céu para o inferno tem só um palmo de distância. Não é uma vitória que vai me tirar os pés do chão. Não é uma derrota que vai me causar um transtorno. Já vivi isso ‘n’ vezes. Sei que só vamos conseguir alcançando resultado se tivermos consciência do que estamos fazendo. Queremos fazer ainda muito mais e melhor”, declarou o treinador.

Dorival Júnior pede 'pés no chão' após sequência de 12 jogos de invencibilidade. Foto: Rubens Chiri/SPFC.NET

Ao vencer o Goiás por 2 a 1, neste sábado, no Morumbi, o time paulista chegou ao 12º jogo de invencibilidade, por diferentes competições. São oito vitórias e quatro empates. A boa série de jogos fez o São Paulo apresentar boa reação na tabela. O time dorme na terceira colocação da tabela, com boas chances de terminar a rodada dentro do G-4.

“Teremos que estar acrescentando a todo instante. Os jogadores estão entendendo (a proposta), estão correndo até o último minuto. A entrega tem sido impressionante e é isso que me satisfaz. Independente do resultado, a forma como estamos jogando, organizados, na maioria das segundas bolas, estávamos em cima delas, já iniciando processo de ataque. Isso, para mim, é prazeroso”, comentou Dorival.

O treinador exaltou o elenco do São Paulo porque tem recorrido aos reservas com frequência, em razão das seguidas lesões na equipe. Neste sábado, por exemplo, o gol da virada e da vitória foi marcado por David, que voltou ao time após se recuperar de contusão e entrou somente no segundo tempo.

“Tem sido decisivo e fundamental os jogadores que estão vindo do banco. Isso para mim não tem preço, todos estão preparados e ansiosos por estarem lá dentro e terem o seu momento. Isso tem feito a diferença, estamos decidindo muitos jogos com jogadores vindos de fora.”