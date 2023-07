Dorival Júnior diz que São Paulo ‘merecia resultado melhor’ e Luciano detona árbitro

O jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil com o Corinthians só ocorre daqui três semanas, mas Dorival Júnior já convocou a torcida do São Paulo para lotar o Morumbi e ajudar o time a reverter o placar de 2 a 1. O técnico viu sua equipe superior na Neo Química Arena, lamentou a falta de efetividade na hora de definir as jogadas e achou o resultado injusto, mas reversível.

“Tivemos a posse, o equilíbrio, a organização. O time sabia o que queria em campo e infelizmente faltou a ultima decisão, o último passe, para fazer a diferença. E o Corinthians teve no jogador diferenciado. A gente sabe que merecia um resultado melhor, fizemos por onde, mas infelizmente não fomos efetivos no momento em que mais precisávamos de uma definição”, afirmou o treinador.

Questionado sobre os tantos erros cometidos pelo adversário, Dorival Júnior colocou na conta do bom rendimento de sua equipe. “Acredito que o Corinthians errou porque fomos bastante agressivos. Na marcação, troca de passes, apresentação, todo momento buscando o diálogo, sempre próximos para qualquer necessidade, com retomada rápida o tempo todo...”, avaliou, antes de mais uma vez lamentar a derrota. “Infelizmente foram dois lances que só o futebol proporciona. É um esporte que você não tem como explicar. Mas podíamos ter uma efetividade maior.”

Treinador analisa a derrota no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil Foto: EFE/ Sebastiao Moreira

Com o São Paulo dominante em campo, a torcida do Corinthians tentou reverter a história na partida na base do incentivo e Dorival se impressionou com isso e já cobrou os são-paulinos que repitam no Morumbi. “Nosso torcedor também sabe fazer isso e vamos ter o torcedor do lado, apoiando, empurrando, como foi a Fiel ao longo de toda essa partida”, disse. “Eles perceberam a dificuldade e empurraram até o final. A torcida do São Paulo tem feito isso e vai nos levar ainda mais motivados em busca da recuperação.”

O técnico achou justa a punição a Luciano, mas queria que corintianos também fossem advertidos na confusão após o atacante ir comemorar perto dos corintianos. O jogador, contudo, não viu o mesmo que o comandante

LUCIANO NA BRONCA

O autor do gol são-paulino deixou o gramado bastante irritado com o árbitro Wilton Pereira Sampaio. Não por erros na partida, mas pela postura do homem do apito com ele e, sobretudo, pelo cartão amarelo após a comemoração do gol que o tira do confronto da volta.

“Estou aqui para dar os parabéns ao Wilton Pereira Sampaio. Ele disse desde o começo do jogo que me daria cartão e conseguiu. Aqui só tem torcida do Corinthians e se eu não puder comemorar um gol...”, reclamou o jogador. “Outro dia aconteceu com o Gabigol na Arena da Baixada. O futebol está acabando, está perdendo a alegria por conta disso. Não pode comemorar um gol que o juiz vem e dá o cartão. Parabéns ao Wilton.”

O jogador ainda fez uma análise do jogo e viu o São Paulo melhor, dominante todo o primeiro tempo. “(O time) foi bem no jogo, a gente comandou o primeiro tempo todo. Sabia que se vacilasse, o time deles também é bom e tem bastante qualidade. Dois erros, clássico é detalhes, a gente acabou pecando e sofreu dois gols, mas tenho total confiança que a gente pode reverter esse resultado no Morumbi.”