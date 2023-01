Dorival Junior e Abel Ferreira aparecem em top-10 de melhores técnicos da IFFHS

A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) divulgou a lista dos dez melhores técnicos do mundo em 2022 e dois treinadores que atuam no futebol brasileiro figuram nesta relação: o português Abel Ferreira, que comanda o Palmeiras e Dorival Junior, que esteve à frente do Flamengo no ano passado, mas acabou sendo dispensado pelo clube carioca.

A presença dos dois profissionais neste top ten é fruto da temporada vitoriosa que ambos tiveram. No primeiro semestre, Abel foi campeão Paulista, venceu a Recopa Sul-Americana e ainda conquistou o Brasileiro no final do ano. Já Dorival Júnior ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores pelo clube carioca.

Na relação, Dorival Júnior, que também comandou o Ceará no primeiro semestre, ocupa a oitava colocação. Abel Ferreira aparece logo abaixo, em nono lugar. Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid e atual vencedor da Liga dos Campeões aparece no topo em primeiro lugar. Pep Guardiola, do Manchester City, vem em segundo.

Abel Ferreira dirigirá o Palmeiras pela quarta temporada. Foto: Cesar Greco/ Palmeiras

A surpresa da relação é Walid Regragui. Ele aparece em terceiro lugar em função do seu trabalho no Wydad Casablanca do Marrocos. Ele deixou para trás nomes consagrados no cenário mundial como Jürgen Klopp, do Liverpool, que vem em quarto lugar e ainda José Mourinho, comandante da Roma, dono do quinto posto.

Além da lista de melhores técnicos de clubes, a IFFHS fez também uma lista de treinadores que comandaram seleções em 2022. Campeão do Mundo com a Argentina, Lionel Scaloni é o primeiro seguido de Didier Deschamps, vice no Mundial do Catar. Regragui manteve o terceiro lugar também nesta relação enquanto Zlatko Dalic, da Croácia vem a seguir.

Eliminado pela seleção croata nas quartas de final de final do Mundial, o técnico Tite, que não ocupa mais o cargo de treinador da seleção brasileira, aparece apenas na nona colocação.

Confira os melhores treinadores em clubes de acordo com o ranking da IFFHS