O técnico Dorival Junior preferiu não comentar o esquema de apostas que explodiu no noticiário do futebol brasileiro nos últimos dias. Segundo o comandante são-paulino “é preciso primeiro investigar para depois apontar o dedo”.

O treinador disse que a situação é “lamentável” e o momento é “muito delicado”. “Prefiro aguardar. Não há comprovação de nada, mas se for comprovado naturalmente os envolvidos deverão ser punidos. Mas vale lembrar que vivemos no País da impunidade.”

Sobre o empate sem gols com o Fortaleza, nesta quinta-feira, Dorival gostou do desempenho da equipe. “O São Paulo não perdeu a organização durante toda a partida. Está havendo uma evolução. Em seis jogos, sofremos apenas um gol. Isso é fruto do respeito dos jogadores ao trabalho que está sendo desenvolvido. Quem entra no time sabe o que tem de fazer em campo. Trocamos toda a zaga hoje, mas a resposta tem sido muito positiva.”

Treinador do São Paulo aguardará as investigações para falar sobre a operação penalidade máxima Foto: Juan BARRETO / AFP

Dorival disse que poucos times vão sair de Fortaleza com pelo menos um ponto na bagagem. “Os jogadores estão de parabéns pelo que apresentaram em campo. Procuramos o gol, não foi um jogo brilhante, mas foi bastante disputado. As equipes procuraram o gol o tempo todo. Poucos times poderão ganhar pontos aqui dentro (Arena Castelão).”

O técnico destacou o que pretende melhorar na equipe. “Não conseguimos dar a velocidade que queríamos, carregamos muito a bola. Quando conseguimos inverter a jogada conseguíamos envolver o Fortaleza”, disse Dorival, que comentou a disputa do clássico, domingo, na Neo Química Arena, contra o Corinthians.

“Vitória no clássico vale os meus três pontos de qualquer outra partida, mas neste momento é muito importante porque as duas equipes estão buscando acertos e é preciso respeitar demais o adversário.”