Dorival mostra preocupação com parte física do São Paulo após vitória: ‘É preciso cuidado’

Dorival Júnior saiu da Ilha do Retiro satisfeito com a atuação do São Paulo nesta quarta-feira, mas preocupado com possíveis problemas físicos em seu elenco. Foi esse o motivo, aliás, que o fez começar com Gabriel Neves, além de Luciano e Marcos Paulo, autores dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Sport, no banco de reservas.

“Nós estávamos jogando contra um dos melhores ataques do Brasil neste momento, Vinha de 17, 18 jogos com vitórias e desde fevereiro sem perder aqui dentro. O que nós usamos foi uma estratégia, preparei o Marcos e o Leonardo para o segundo tempo. Gabriel vem em um processo de recuperação. Ficou um bom tempo afastado. Estamos evitando dois jogos seguidos com ele, foi nesse sentido que as alterações foram feitas. Continuaremos a fazê-las para o jogo do final de semana. Temos de ter cuidad””, comentou.

A principal preocupação do momento é o zagueiro Arboleda, que tem histórico de lesões recentes e saiu de campo com dores no segundo tempo. “O exame inicial preocupa, sim. Ele ainda não está sabendo diferenciar algo muscular de uma cãibra muito forte que ele teve. Ficamos na torcida para que seja apenas isso”, explicou.

Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

“É um risco que todos correm hoje, pouco tempo de recuperação. Não é nem poupar, o calendário não permite que tenham sequência. Corremos risco de possibilidade de lesão ampliada, jogadores fora de combate por mais de meses. Nós começaremos a partir de agora uma maratona mais difícil”, completou.

O São Paulo se prepara para enfrentar o Vasco, pelo Brasileirão, no sábado, antes de enfrentar a Academia Puerto Cabello pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Antes de reencontrar o Sport, no dia 1º de junho, tem também um duelo com o Goiás.