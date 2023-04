Dorival Júnior reestreia no São Paulo com vitória sobre o América-MG no Morumbi

A segunda passagem de Dorival Júnior pelo São Paulo começou com vitória sobre o América Mineiro neste sábado. No Morumbi, o time tricolor foi dominado em boa parte do jogo, mas contou com o brilho do goleiro Rafael e foi eficiência no ataque. O triunfo que garantiu os primeiros pontos da equipe no Brasileirão foi assegurado com gols de Luciano, Calleri e Marcos Paulo.

O time tricolor fez apresentação apenas regular, com bons momentos no primeiro tempo, e uma segunda etapa ruim. Foi inferior ao rival mineiro, que terminou a partida com mais de 20 finalizações, mas contou com grande noite de Rafael, o principal responsável pelo placar que fez o São Paulo reagir no Brasileirão depois da estreia com derrota para o Botafogo, e mostrou precisão em suas conclusões. O América acumula sua segunda derrota e continua sem pontuar. Para reagir, terá de colocar o pé na forma.

Dorival foi contratado na quinta, apresentado na sexta e estreou neste sábado. Em meio a um calendário apertado, com pouco tempo para descanso, ele assumiu com a missão de evitar outra campanha ruim no Brasileirão, levar a equipe longe na Sul-Americana e tentar avançar de fase na Copa do Brasil, torneio que reserva o próximo compromisso do time. Na terça-feira, o São Paulo joga com a obrigação de vencer o Ituano em Itu, uma vez que empatou o primeiro duelo sem gols no Morumbi.

Embora tenha dito em sua apresentação que não faria mudanças significativas depois de treinar o time apenas uma vez, Dorival mudou o esquema e algumas peças. Usou um losango no meio de campo, com três jovens volantes, incluindo Luan, de volta ao time titular, e deu confiança para Luciano.

Luciano em ação pelo São Paulo contra o América Mineiro Foto: Paulo Pinto/SPFC

Saiu dos pés do camisa 10 o gol são-paulino, originado em roubada de bola no campo de ataque. O atacante finalizou de fora da área e contou com desvio na zaga e certa ajuda do goleiro Matheus Cavichioli para marcar.

Mais nada fez o São Paulo depois de seu gol. O América foi dominante e terminou o primeiro tempo com dez finalizações. Apertou o time paulista no Morumbi, mas não mostrou eficiência. E parou na noite iluminada de Rafael, protagonista do jogo com ao menos três decisivas intervenções.

Continua após a publicidade

Rafael teve de continuar a salvar o São Paulo no segundo tempo pois o time, muito exposto na defesa, foi pressionado pelo América, que encontrou caminhos para chegar ao ataque das mais variadas maneiras. No entanto, não finalizou com competência. Quando acertou o alvo, parou no goleiro são-paulino, caso do atacante Aloísio.

Se faltou eficácia para os mineiros, sobrou para os paulistas, que deslancharam no fim do jogo ao marcarem mais duas vezes. Saíram do sufoco com um gol de cabeça de Calleri e definiram o resultado com Marcos Paulo, aproveitando recuado errado de Ricardo Silva.

SÃO PAULO 3 X 0 AMÉRICA-MG

SÃO PAULO: Rafael; Raí Ramos, Arboleda, Beraldo e Patryck (Caio); Luan (Gabriel), Rodrigo Nestor (Alisson) e Pablo Maia; Michel Araújo (Wellington Rato), Luciano (Marcos Paulo) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Nino Paraíba (Marcinho), Eder, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Martínez (Henrique Almeida); Matheusinho (Felipe Azevedo), Everaldo (Adyson) e Aloísio (Wellington Paulista). Técnico: Vagner Mancini.

Gols: Luciano, aos do 20 1º T; Calleri, aos 36, e Marcos Paulo, aos 50 do 2ºT.

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ).

Continua após a publicidade

Amarelos: Raí Ramos, Patryck, Pablo Maia, Lucas Kal, Everaldo, Eder, Luciano, Marcos Paulo

Público: 41.006 torcedores.

Renda: R$ 1554.942,00.

Local: Morumbi.