Dorival Júnior rege hino do São Paulo com orquestra ao lado de João Carlos Martins; veja vídeo

Dorival Júnior foi o grande responsável por trazer a harmonia necessária ao time do São Paulo e fazer a equipe jogar por música na campanha que garantiu o título inédito da Copa do Brasil diante do Flamengo. Acostumado a conduzir os jogadores à beira do gramado, o treinador teve uma experiência bastante diferente nesta segunda-feira, dia 2, regendo um time de músicos tocando o hino do São Paulo durante uma apresentação de música clássica.

A cena aconteceu durante apresentação da Bachiana Filarmônica no Teatro Bradesco, na Pompeia. Dorival Júnior dividiu o palco com João Carlos Martins, um dos maestros mais prestigiados do Brasil e torcedor ilustre da Portuguesa. O vídeo do momento viralizou entre torcedores do São Paulo nas redes sociais.

Dorival Júnior rege hino do São Paulo com orquestra ao lado de João Carlos Martins. Foto: Reprodução/Instagram/@3.zagueiros

Dorival Júnior chegou ao São Paulo em abril deste ano para substituir Rogério Ceni no comando do São Paulo. Apesar da campanha irregular no Brasileirão, o time chegou às quartas de final da Copa Sul-Americana, caindo nos pênaltis para a LDU, e conquistou a Copa do Brasil ao superar o Flamengo na decisão, em uma campanha que deixou pelo caminho os rivais Palmeiras e Corinthians. Desde domingo retrasado, o torcedor são-paulino festeja a conquista.

O vínculo do treinador com o tricolor paulista vai até dezembro de 2024, mas a diretoria são-paulina estudo uma possibilidade de estender o contrato. Dorival acumula 41 jogos pelo clube desde que assumiu a equipe no primeiro semestre, com 20 vitórias, 9 empates e 12 derrotas.

O São Paulo volta a campo no sábado, quando enfrenta o Vasco, às 18h30, em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Classificado para automaticamente para a Libertadores por causa do título da Copa do Brasil, o time está na décima posição, com 34 pontos, a 8 de distância da zona de rebaixamento. No fim de semana, bateu o Corinthians por 2 a 1, com dois gols de Calleri. O time não está de férias, mas já começa a pensar em 2024.