‘Precisamos de um benzimento forte’, diz Dorival após perder mais três jogadores no São Paulo

Dorival Júnior tem muito a comemorar, afinal o São Paulo conquistou importante vantagem nas quartas de finais da Copa do Brasil ao ganhar do Palmeiras por 1 a 0 no Morumbi. Mas o técnico também tem o que lamentar, visto que a lista de jogadores lesionados, que já era extensa, aumentou.

A relação de lesionados tem agora três novos integrantes: Luciano, substituído com um problema na panturrilha direita, Alan Franco, que deixou o clássico chorando com uma torção no tornozelo direito e Calleri. O argentino já sofria com dores nas costas e jogou no sacrifício. Ele suportou apenas 45 minutos e não voltou para o segundo tempo.

As novas lesões de três atletas importantes fez Dorival citar a necessidade de benzer seus jogadores. “Nós precisamos de um benzimento forte, porque as coisas não estão legais. Toda partida um ou dois jogadores de fora e isso é terrível, o que vem acontecendo, da forma que vem acontecendo. São todas lesões sérias”, lamentou o técnico.

Dorival Júnior perdeu mais três jogadores do São Paulo por lesão Foto: Miguel Schincariol/São Paulo FC

Confirmadas as contusões dos três, o técnico ficará sem 11 jogadores à sua disposição. Os outros são os zagueiros Ferraresi e Beraldo, os laterais Moreira e Igor Vinícius, e os meias Galoppo, Talles Costa, além do lateral Welington e do atacante Erison, que aprimoram a forma física.

“Tem jogadores que desde a minha chegada não pude tê-los. Casos do Erison, Talles que está voltando agora, Moreira que está voltando agora. Mas até agora eu não os tive em campo. Até isso tem acontecido. Na torcida para que recuperemos rapidamente todos eles”, desabafou Dorival, triste sem poder utilizar um time inteiro.

Mas nem os desfalques atrapalharam o São Paulo, que dominou o Palmeiras e venceu com méritos no Morumbi por 1 a 0. “Eu acho que no segundo tempo nós voltamos com a postura que finalizamos a primeira etapa, querendo o resultado, encurtando o campo, buscando um pouco mais o gol. O Palmeiras teve um pouco mais de dificuldades na saída, começaram a alongar algumas bolas, coisa que dificilmente fazem. Nós estávamos tendo uma retomada rápida e o reinício da nossa construção”, avaliou Dorival sobre o desempenho da equipe.

Rafinha comemora seu gol que decidiu o Choque-Rei no Morumbi Foto: Alex Silva/Estadão

O clássico foi decidido com um golaço de Rafinha de fora da área. Foi o primeiro gol do veterano lateral-direito pelo São Paulo. “Essa noite aqui vai ficar marcada na minha memória. Já vivi muita coisa, mas esse foi especial”, afirmou o jogador depois de ir às redes após quatro anos.

O São Paulo revê o Palmeiras na próxima quinta-feira, dia 13, às 20h, no Allianz Parque, com a vantagem de poder jogar pelo empate para avançar às semifinais. “A vantagem ela é importante, não é definitiva”, alertou Dorival. “Nós sabemos o que representa o Palmeiras quando fora e principalmente dentro da sua casa, o que torna o jogo ainda mais perigoso e competitivo, e nós temos que ter consciência que será um jogo desse nível para cima”.