O técnico Dorival Júnior afirmou nesta quinta-feira que, apesar dos rumores sobre uma possível contratação para comandar a seleção brasileira, não recebeu nenhum contato por parte da CBF. A equipe nacional segue sem treinador desde o fim da Copa do Mundo do Catar, em dezembro do ano passado.

“Com relação a possibilidades, é difícil falar algo. Eu estaria sendo leviano. Apenas fiquei feliz por ter o meu nome lembrado em momento de definição de um profissional que deva estar à frente da seleção. Falar sobre hipótese e possibilidade é difícil. Não aventei nada com a diretoria porque não tive procura, assim como não tive quando estava no Flamengo”, afirmou o atual técnico do São Paulo.

“Nunca aconteceu isso. Nunca tive contato com a diretoria da CBF. Fico apenas lisonjeado de ter o nome lembrado, por isso não abrimos nada com o presidente porque não existe nada. Tudo é fictício e uma possibilidade”, declarou o treinador, após a goleada do São Paulo sobre o Tolima por 5 a 0, no Morumbi, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Dorival Junior nega que esteja negociando com a CBF para ser o novo comandante da seleção. Foto: Isaac Fontana/ EFE

Dorival garantiu estar focado no clube paulista. “Só fiz esse comentário sobre a seleção porque vincularam matérias a respeito. Então me senti na obrigação de passar a verdade ao torcedor. A CBF tem a capacidade de poder definir tudo isso. Temos que respeitar e torcer para o profissional que seja escolhido.”

O treinador, contudo, indicou que poderia cogitar essa possibilidade em caso de contato futuro da CBF. “O que for para acontecer, que aconteça. Nunca forcei situação, nunca fiz assim um esboço do que seria a um ano, dois anos. Nunca me preparei para uma situação como essa, uns falam que planejamento é fundamental. Nunca fiz isso, sempre tive a confiança que Deus me colocaria nos momentos corretos. Sempre foi assim, não vai ser diferente.”

“Caso venha a acontecer alguma coisa lá na frente, será por merecimento. Torço para que o presidente (da CBF) possa escolher o melhor nome possível, e gostaria que continuasse um profissional brasileiro, que vejo capacitados para servir a seleção. Que tenham tranquilidade para escolher meu nome. Fico feliz de estar sendo lembrado em uma situação dessa”, declarou.

Continua após a publicidade

Sem um técnico desde o fim do ano passado, a seleção vem sendo comandada de forma interina por Ramon Menezes, treinador oficial da seleção sub-20. Até o momento a cúpula da CBF só confirma interesse oficial no italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid. Mas Dorival e Abel Ferreira, do Palmeiras, são constantemente aventados na imprensa.