Douglas Luiz rebate Milton Neves por post polêmico com sua namorada: ‘Não aprendeu o que é respeito’

O volante brasileiro Douglas Luiz, do Aston Villa, rebateu publicamente o apresentador e jornalista Milton Neves pela publicação de um vídeo polêmico envolvendo a namorada do jogador. Nas imagens, a atacante Alisha Lehmann, que também defende o time inglês, é sexualizada ao aparecer comemorando um gol de costas para a câmera. Em seguida, surge uma mensagem desafiando as pessoas a lembrarem qual o número na camisa da atleta. Milton publicou o vídeo com a legenda “Assista e opine!”

“Você já velho, anos no futebol e posta um vídeo que não respeita o futebol feminino e nem a própria jogadora que ainda por cima é minha namorada. Não aprendeu o que é respeito é sacanagem!”, escreveu Douglas Luiz em tom de revolta. Milton Neves ainda não se manifestou após a publicação do jogador.

não aprendeu o que é respeito é sacanagem! https://t.co/2qfvck6Aij — Douglas Luiz (@dgoficial) September 27, 2022

Douglas Luiz e Alisha Lehmann estão juntos desde o ano passado. A atacante começou a carreira nas categorias de base do Young Boys, onde atuou até 2018. Se profissionalizou na Inglaterra, pelo West Ham, e passou também pelo Everton antes de assinar com o Aston Villa. Ela defende a seleção suíça desde 2015 e recentemente esteve na equipe que disputou as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023.

A atacante suíça Alisha Lehmann é jogadora do Aston Villa

Aos 23 anos, Alisha também leva a carreira de influenciadora digital, acumulando cerca de 8,3 milhões de seguidores no Instagram. Na página da atleta é possível ver fotos ao lado de Douglas Luiz, incluindo imagens de quando o casal passou férias no Rio de Janeiro, cidade natal do volante, onde costuma visitar familiares e amigos sempre que desembarca no Brasil.

Por sua vez, Douglas Luiz surgiu para o futebol em 2016, revelado pelo Vasco. As boas atuações do jogador fizeram o clube vendê-lo rapidamente, negociando o atleta com o Manchester City no ano seguinte. Sem espaço no time de Pep Guardiola, foi emprestado ao Girona, onde permaneceu por duas temporadas.

Douglas Luiz voltou ao futebol inglês em 2019, quando foi contratado pelo Aston Villa por 15 milhões de libras (R$ 71 milhões na cotação da época). O volante passou a jogar regularmente e ganhou chances com Tite na seleção brasileira. Contudo, a forte concorrência no setor de meio-campo fez o jogador não ser chamado nas convocações mais recentes.