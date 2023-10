Drmic dá à Suíça vitória no final em amistoso contra Jamaica

Josip Drmic saiu do banco de reservas, se recuperou da perda de um gol para marcar um no final que deu vitória à Suíça sobre uma batalhadora Jamaica em amistoso nesta sexta-feira. Drmic perdeu uma oportunidade clara com o gol vazio e a somente dois metros de distância, mas se recuperou aos 39 minutos do segundo tempo quando recebeu um passe de Blerim Dzemalli em velocidade, cortou o marcador para dentro e chutou para superar o goleiro Andre Blake. A Suíça teve dificuldades de criar chances para marcar contra uma seleção jamaicana fisicamente forte e bem organizada, e teve uma performance que não traz boas perspectivas para a Copa do Mundo que começa em 12 de junho no Brasil, quando os suíços enfrentarão a igualmente forte fisicamente Honduras e o complicado Equador em condições muito mais difíceis. A Suíça também sofreu com Blake, que fez várias boas defesas. "Fico feliz de enfrentar adversários que jogam como Honduras e um pouco como Equador, sabemos o que nos espera", disse o técnico da Suíça, Ottmar Hitzfeld, a jornalistas. A Suíça também enfrentará a França no Grupo E da Copa do Mundo. "Fomos pacientes, embora nos tenha faltado um pouco de precisão e vamos trabalhar nisso. Temos de estar atento e não nos abrirmos muito."