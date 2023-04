Dudu afirma que Palmeiras poderia ter feito mais gols no clássico diante do Corinthians

A vitória do Palmeiras sobre o Corinthians por 2 a 1, neste sábado, 29, no Allianz Parque, poderia ter sido por um placar maior. Essa é a avaliação do atacante Dudu, um dos destaques palmeirenses.

“É importante ganhar clássico, hoje a gente fez um bom jogo e poderia ter feito mais gols se tivesse aproveitado as oportunidades”, afirmou o atacante.

Murilo e Raphael Veiga marcaram no primeiro tempo, quando o time da casa foi amplamente superior, mas o Corinthians descontou na etapa final com Róger Guedes. O Palmeiras acertou uma bola no travessão com Rafael Navarro e ainda exigiu grande defesa de Cássio após chute de Jhon Jhon. Com a vitória, o time alviverde amplia seu domínio do dérbi: já são cinco clássicos sem vitória alvinegra, a última foi em setembro de 2021.

Jogadores do Palmeiras celebram o gol de Murilo, que abriu a vitória no clássico Foto: Amanda Perobelli / REUTERS

Em casa, o Palmeiras vem se mostrando quase imbatível. Já são 25 jogos sem perder no Allianz Parque. A última derrota na arena foi para o Athletico-PR, no dia 2 de julho de 2022, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É a segunda maior série de invencibilidade do clube em casa, atrás apenas dos 28 jogos, entre agosto de 2016 e julho de 2017.

O atacante também destacou a força do elenco palmeirense, principalmente com a entrada de jogadores que acabaram de ser promovidos da base. Além de Jhon Jhon, entraram Giovane e Garcia. A troca de peças é importante diante da sequência de jogos. Na próxima partida, o time de Abel Ferreira enfrenta o Barcelona do Equador.

“Também é importante terminar com muitos garotos da base, eles fazem um trabalho importante, ajudam nós do profissional. Os meninos já são realidade, a gente fica muito feliz por isso. O time está de parabéns pelo resultado, vamos descansar agora, teremos uma viagem desgastante pela frente para continuar bem na Libertadores”, disse o atacante.