Dudu marca Leila Pereira em postagem e pede viagem para presidente do Palmeiras nas redes sociais

O que você pediria para o seu chefe? Um aumento? uma folga? Dudu, atacante e astro do Palmeiras, pediu uma viagem de férias. O jogador marcou Leila Pereira, presidente do clube paulista, em um comentário de uma publicação no Instagram que falava de um dono de uma empresa que tinha levado os funcionários para uma viagem de férias.

Dudu pediu viagem para Leila Pereira no Instagram Foto: Reprodução Instagram

No texto da postagem da página “Razões para acreditar” era explicado que o proprietário de uma empresa da Malásia fechou as atividades da companhia por cinco dias e levou todos os empregados para uma viagem de férias. Ao fim, o perfil perguntava quem teria a coragem de marcar o chefe nos comentários e Dudu ousou ao marcar Leila Pereira.

Mesmo tendo o perfil na rede social marcado na postagem, a presidente do Palmeiras não respondeu ao chamado do jogador. Contudo, a atitude de Dudu gerou repercussão entre os usuários da rede social e algumas brincadeiras aconteceram.

Dudu usou brincou com Leila Pereira nas redes sociais e mostrou bom humor depois da novela para a renovação de contrato Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Caso queira presentear os funcionários do Palmeiras com alguma viagem, Leila Pereira pode usar o avião que comprou para o time de futebol usar. A aeronave está em Portugal passando pelos últimos detalhes de pintura externa e personalização interna e tem chegada no Brasil prevista para a próxima semana. A ideia do clube é falicitar a logística da equipe de futebol nas viagens pelo país e pelo continente.