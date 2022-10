Dudu celebra ‘pintura’ e elogia Vanderlan por gol de estreia: ‘Primeiro de muitos’

A vitória do Palmeiras sobre o Avaí, por 3 a 0, pela 33ª rodada do Brasileirão, foi marcada por um belíssimo gol do atacante Dudu. O ídolo palmeirense comemorou a “pintura” no Allianz Parque e aproveitou para dar os parabéns a Vanderlan, atleta das categorias de base que balançou as redes pela primeiras vez com a camisa alviverde no triunfo deste sábado.

“Foi um bonito gol, eu precisava porque estava um bom tempo sem fazer um gol aqui (Allianz) e pude fazer um golaço ali. O Vand (Vanderlan) é um moleque que trabalha muito, é correto e todo mundo gosta dele. Foi o primeiro de muitos de gols no profissional”, disse Dudu ao canal SporTV na saída do gramado.

O golaço de Dudu aconteceu aos 9 minutos da segunda etapa. Rony robou a bola no meio-campo e deu um bonito passe em profundidade para o camisa 7 arrancar em direção da área. O atacante driblou dois marcadores, deixando um deles no chão, e bateu no canto direito do goleiro, fazendo o segundo do Palmeiras na partida.

Dudu elogia garoto Vanderlan, autor do último gol do Palmeiras no triunfo sobre o Avaí.

Foi o gol de número 84 de Dudu pelo Palmeiras, ampliando seus números como o artilheiro do clube no século. O atacante também o atleta que mais vestiu a camisa alviver no período e está a quatro jogos de chegar aos 400 jogos pela equipe palestrina.

A cereja no bolo da vitória palmeirense foi o gol de Vanderlan. O jogador de 20 anos, que entrou na vaga de Mayke, fez o terceiro já nos minutos finais, após boa jogada do jovem Endrick. O lateral-esquerdo demonstrou felicidade pelo gol e retribuiu os elogios de Dudu.

“Fui feliz em fazer o gol e consegui fazer a dancinha. O Dudu é um grande atleta, me ajuda muito, fazer um gol no Allianz Parque lotado não tem como descrever a sensação, é apenas sentindo mesmo na pele para dizer”.

O Palmeiras chegou aos 71 pontos e está muito próximo de conquistar o seu 11º título do Brasileirão. A equipe palestrina volta a campo na terça-feira, quando encara o Athletico-PR, às 21h45, na Arena da Baixada.