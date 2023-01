Dudu festeja aniversário com gol e vitória em primeiro jogo-treino do Palmeiras

O atacante Dudu comemorou o seu aniversário de 31 anos da maneira que mais gosta: jogando futebol e ainda marcando gol. Ele foi um dos destaques do primeiro jogo-treino da temporada realizado neste sábado, na Academia de Futebol. Ele, Atuesta e Breno Lopes marcaram os gols da vitória de 3 a 1 do Palmeiras sobre o São José.

O camisa sete aproveitou a data para agradecer o apoio de familiares e torcedores. “Fico feliz com o carinho do torcedor comigo e com os meus filhos. Espero continuar muito tempo aqui e comemorar vários outros aniversários com a camisa do Palmeiras.”

No site oficial do clube, Dudu manifestou ainda a identificação que tem com o torcedor palmeirense e projetou uma temporada de sucesso. “Queria poder dar um abraço em cada um deles, mas infelizmente não dá (risos). Mesmo assim, torcedor, sinta-se abraçado por mim e espero que 2023 seja mais um grande ano para o Palmeiras. Obrigado por tudo”, completou o atleta.

da SE Palmeiras, durante jogo-treino contra a equipe do São José, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

No final do mês, o Palmeiras tem pela frente a primeira final do ano. No dia 28, o time paulista enfrenta o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil. Dudu destacou a importância dessa preparação para tentar levantar a primeira taça da temporada.

“A gente voltou desde o dia 2 com o foco total e estamos treinando bastante, principalmente a parte física, que é o combustível para o ano todo.” Ele falou também sobre a importância de ter marcado contra o São José. “Os gols, seja nos treinamentos, ou nos amistosos, são importantes para nos dar confiança. Sabemos que estamos no início, mas é sempre importante vencer e marcar”, disse o atleta.

A atividade contra o São José foi dividida em três tempos de 30 minutos. Dudu abriu o placar, Atuesta ampliou e o São José diminuiu o marcador. No final, Breno Lopes definiu o amistoso em 3 a 1.

Nesta terça-feira, o elenco do técnico Abel Ferreira tem mais dois jogos-treino marcados. Às 10h, o adversário vai ser o Audax e às 16h, o trabalho vai ser contra o Monte Azul. Os dois compromissos vão ser disputados no Allianz Parque.