Dudu rompe ligamento e perderá restante da temporada do Palmeiras: ‘Não há tempo para lamentar’

Após deixar o campo ainda no primeiro tempo do duelo com o Vasco, Dudu teve lesões confirmadas nesta segunda-feira após a realização de exames mais detalhados. Ele passará por cirurgia e deve perder os meses finais da temporada do Palmeiras. O atacante sofreu uma torção no joelho direito, com ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e lesão no menisco.

Ainda no Allianz Parque, a condição de Dudu já preocupava comissão técnica e elenco palmeirense. No vestiário, os médicos realizaram as primeiras avaliações, no qual suspeitaram de lesão do ligamento cruzado anterior – fato que foi confirmado após exames mais detalhados. Ele foi substituído por Breno Lopes ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos.

“Momento difícil! Bem complicado. Mas vamos lá! Infelizmente aconteceu comigo o que todos os atletas mais temem na vida: uma lesão grave. Graças a Deus, eu nunca tinha me machucado sério, mas tudo na vida acontece por algum motivo e acredito que Deus sabe de todas as coisas. Está doendo muito aqui no peito, uma tristeza e uma angústia gigantes, pois quem me conhece sabe o quanto sou comprometido. Muita gente até me chama de ‘fominha’ por sempre querer estar dentro de campo, mas agora não há tempo para lamentar. Agora, é me dedicar todos os dias e fazer tudo o que a equipe médica me passar para voltar mais forte e melhor”, escreveu Dudu nas redes sociais.

Dudu pode ficar fora de reta final da temporada do Palmeiras. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras não divulga os prazos de recuperação da lesão de seus atletas e adota, neste caso, uma postura cautelosa, aguardando as primeiras respostas do atacante após a operação clínica. Dudu iniciará nesta semana a fisioterapia depois de passar por cirurgia nos próximos dias, ainda sem data marcada. O tempo de recuperação, no melhor dos cenários – no qual o paciente tem boas respostas durante os primeiros meses do pós-operatório –, é de seis meses. Isso o faria também perder a pré-temporada de 2024 e as primeiras disputas do próximo ano, como o Paulistão.

A ruptura do LCA é uma das mais preocupantes entre os atletas de alto desempenho. Bruno Henrique, atacante do Flamengo, ficou afastado por quase um ano após sofrer lesão do mesmo tipo, em 2022, e teve de passar por reconstrução ligamentar. Dudu deve retornar antes do prazo do atacante do Flamengo, que teve problemas de recuperação e também rompido o ligamento colateral lateral e a região do canto posterolateral. Mesmo assim, o camisa 7 deve retornar somente no início do próximo ano, para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Aos 31 anos, Dudu foi preservado em muitos momentos por Abel Ferreira nesta temporada – foi titular em dois terços dos jogos do Brasileirão – e, nos números, ficou abaixo de seu desempenho usual. Em 42 jogos disputados, marcou três gols e deu sete assistências. Com a lesão confirmada, perderá a reta final do Campeonato Brasileiro – no qual o Palmeiras está na vice-liderança, atrás do Botafogo – e da Libertadores. Nesta quarta-feira, a equipe alviverde enfrenta o Deportivo Pereira para garantir vaga nas semifinais.

Continua após a publicidade

Com poucas opções no ataque, três jogadores disputam a vaga deixada por Dudu. Breno Lopes, utilizado no duelo com o Vasco, Jhon Jhon e Endrick. Vendido ao Real Madrid, a joia palmeirense foi titular durante a disputa do Campeonato Paulista, como centroavante. Caso seja escolhido, Rony pode fazer a função do camisa 7, mais aberto pelas pontas, e Endrick assumiria a posição de camisa 9 na equipe.

“Por questões de hierarquia, o Breno está conosco há três anos e o Kevin chegou agora. É minha função enquanto treinador tomar decisões. Para isso que me escolheram. Se perguntar para os 16 milhões de palmeirenses, cada um iria escolher um, mas sou eu que decido. É a minha função escolher”, explicou Abel Ferreira. O jovem de 20 anos é outro candidato à vaga durante os próximos meses. Ele estava no banco na partida contra o Vasco.

Qual é a lesão de Dudu

O ligamento cruzado é um dos estabilizadores internos do joelho. No caso da lesão, que aconteceu com Dudu, ela ocorre quando a tíbia, um dos ossos que possibilita o movimento das pernas, trava no chão – neste caso, no gramado – e o joelho rotaciona. Lesões completas, como no caso do atacante do Palmeiras, precisam de intervenção cirúrgica.

Não há como prevenir a lesão ligamentar ou evitar que o joelho rotacione, como no caso que ocorreu neste domingo. Luiz Felipe Carvalho, ortopedista que já tratou lesões de Rodrigo Dourado e Ferreirinha, explica que o gramado sintético – utilizado no Allianz Parque – pode fazer com que as lesões deste tipo sejam mais comuns.

“No gramado sintético, o pé dos atletas ficam mais presos junto ao campo. Não mesma maleabilidade que em gramados naturais”, explica, ao Estadão. “Nestes casos, o pé fica preso e o corpo ‘roda’ por cima do joelho.” Além do Allianz Parque, a Ligga Arena , do Athletico Paranaense, e o Nilton Santos, do Botafogo, também utilizam grama artificial.

Continua após a publicidade

Confira o comunicado oficial do Palmeiras

O atacante Dudu sofreu uma torção no joelho direito na partida contra o Vasco, neste domingo (27). O camisa 7 foi submetido a exames nesta segunda-feira (28) e teve constatadas ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco. Ele iniciará a recuperação com sessões de fisioterapia e será operado nas próximas semanas. Muita força, Baixola! Estamos juntos!