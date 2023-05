Dudu marca na goleada do Palmeiras e comemora fim do jejum de seis meses

O gol do atacante Dudu foi um dos mais festejados pelos jogadores do Palmeiras na vitória sobre o Goiás por 5 a 0 neste domingo, 7, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante encerrou um jejum que durava praticamente seis meses – seu último gol havia sido marcado no dia 2 de novembro de 2022, quando o time enfrentou o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Foi o gol que definiu o título da competição.

No lance, Dudu chutou no alto, a bola bateu no travessão e ultrapassou a linha. Mas o árbitro Wagner Magalhães demorou para confirmar o gol que fechou o placar. “A gente vinha buscando esse gol há muito tempo, ainda não tinha marcado neste ano. Mas eu estava bem, ajudando o time, isso é o principal. Saiu naturalmente e foi bem choradinho esse gol”, disse Dudu.

O jogador Artur, do Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Goiás, durante partida válida pela quarta rodada, do Campeonato Brasileiro. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Embora ainda não tivesse marcado neste ano, Dudu está longe de estar em má fase. O atacante mantém a regularidade como umas das principais opções ofensivas do time de Abel Ferreira. Com o resultado, o Palmeiras se mantém invicto e está na vice-lidernça do torneio, dois pontos atrás do Botafogo.

Ter encerrado o jejum no jogo deste domingo foi especial para o camisa 7. Nascido em Goiânia, o atacante iniciou sua carreira na escolinha de futebol do Atlético Goianiense. Ele levou cerca de 20 pessoas ao estádio da Serrinha, entre familiares e amigos de infância. “Minha família e meus amigos estão aí, não tive oportunidade de jogar aqui por nenhum clube, mas joguei na escolinha do Atlético Goianiense. É especial”.