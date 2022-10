Dudu e Palmeiras têm acordo bem encaminhado por renovação até 2026

Continua após a publicidade

O acordo entre Palmeiras e Dudu pela renovação contratual do atacante está bem encaminhado. O jogador de 30 anos, que tem vínculo com o clube até o fim de 2023, agora negocia com a diretoria o tempo de contrato da nova extensão para finalmente concluir a assinatura. O anúncio oficial deve ocorrer ao final da temporada.

O Estadão apurou que Dudu deseja mais quatro anos de contrato, ao que o Palmeiras respondeu com uma contraproposta de mais três temporadas. Apesar da divergência, o camisa 7 está inclinado a aceitar o negócio e sacramentar a sua permanência no clube alviverde até o fim de 2026.

Um dos maiores ídolos da história recente do Palmeiras, Dudu é o artilheiro do clube no século, com 83 gols, sendo também o que mais entrou em campo (393 jogos) e o que mais venceu (230 vitórias) no mesmo período. O atacante também detém o recorde de jogador que mais venceu jogos pelo time palestrino na história do Brasileirão, saindo vitorioso em 115 oportunidades.

Dudu está próximo de estender seu vínculo com o Palmeiras. Foto: Sergio Moraes/Reuters

Dudu chegou ao Palmeiras em 2015, mesmo ano em que conquistou a Copa do Brasil. O atacante também é bicampeão brasileiro (2016 e 2018), paulista (2020 e 2022) e da Libertadores (2020 e 2021). O jogador conquistou ainda a Recopa Sul-Americana no início do ano, a Florida Cup (2020), e possui uma série de prêmios individuais, sendo eleito quatro vezes Bola de Prata (2016, 2017, 2018 e 2019).

O Palmeiras volta a campo na segunda-feira, quando encara o Atlético-GO, fora de casa, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com 66 pontos, a equipe alviverde está na liderança há 21 jogos e tem 99,5% de chances de ser campeão segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).