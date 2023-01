Dudu renova contrato com o Palmeiras por mais duas temporadas e frustra Flamengo e clubes do Catar

O Palmeiras acertou nesta sexta-feira a renovação de contrato do atacante Dudu por mais duas temporadas, até 2025. O atleta tinha vínculo somente até o fim do próximo ano e era cobiçado pelo futebol do Catar e também pelo Flamengo. Há uma cláusula de produtividade no novo vínculo que pode ampliar o acordo até 2026. O atacante tem 31 anos.

“Fico muito feliz. Nosso objetivo sempre foi permanecer no clube. Quero ficar por muito tempo no Palmeiras e continuar minha história bonita que venho criando desde 2015. Estou muito feliz por prolongar mais esse contrato com o Palmeiras, espero que possa continuar dando felicidade para o torcedor. Ele pode continuar contando comigo sempre, seguirei defendendo essa camisa com muito amor e muita paixão”, afirmou Dudu.

Havia uma discussão antes da assinatura sobre o aproveitamento do atacante em campo. Dudu queria jogar menos e se preparar mais para jogar melhor. Ele deve fazer ao menos 50% de todos os jogos do time na temporada. Ele continua sendo um dos principais jogadores do técnico Abel Ferreira.

Dudu acertou a renovação com o Palmeiras até 2025 Foto: Cesar Greco / SEP

Um dos maiores ídolos da história recente do Palmeiras, Dudu é o artilheiro do clube no século, com 85 gols, sendo também o que mais entrou em campo (401 jogos) e o que mais venceu (234 vitórias) no mesmo período. O atacante detém ainda o recorde de jogador que mais venceu jogos pelo time palestrino na história do Brasileirão, saindo vitorioso em 115 oportunidades. Sua renovação o empurra para ser um dos principais jogadores da história do Palmeiras, ao lado de Marcos e Ademir da Guia. Ele só não teria um busto no clube porque já atuou por outra equipe.

“Reconhecemos e valorizamos o Dudu como o grande ídolo que ele é e seguirá sendo. Gostaria de dedicar um agradecimento especial aos nossos sócios Avanti, que contribuem com o equilíbrio financeiro do clube e nos dão condições de manter os nossos craques no elenco”, disse a presidente Leila Pereira em seu primeiro ano de gestão. Ele também acaba de vender Endrick para o Real Madrid por R$ 408 milhões.

Dudu chegou ao Palmeiras em 2015, mesmo ano em que conquistou a Copa do Brasil. O atacante também é tricampeão brasileiro (2016, 2018 e 2022), paulista (2020 e 2022) e da Libertadores (2020 e 2021). O jogador conquistou ainda a Recopa Sul-Americana no início do ano, a Florida Cup (2020), e possui uma série de prêmios individuais, sendo eleito quatro vezes Bola de Prata (2016, 2017, 2018 e 2019).

Antes de assinar com o Palmeiras seu primeiro contrato, ele foi sondado pelo Corinthians. Com o novo vínculo, Dudu caminha para encerra sua carreira no Palmeiras.

“O objetivo é sempre conquistar campeonatos importantes e ganhar títulos. É assim que você deixa o nome marcado na história do clube. Isso a gente já pôde conquistar aqui no Palmeiras, mas espero conquistar ainda mais para, quando eu terminar minha carreira de jogador de futebol, possa olhar para trás e ver que escrevi uma história bonita no Palmeiras para ser lembrado pelo resto da vida”, disse Dudu.

O Palmeiras volta ao trabalho na Academia de Futebol no dia 3 de janeiro, quando inicia a preparação visando o Campeonato Paulista, cuja estreia acontece dia 14.