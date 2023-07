Duelo entre Endrick e Vitor Roque é destaque na imprensa espanhola: ‘Él Clássico Brasileiro’

O confronto entre Palmeiras e Athletico-PR marcou um duelo particular que tende a se repetir no Campeonato Espanhol nos próximos anos. Endrick, atacante do Palmeiras que já está negociado com o Real Madrid, e Vitor Roque, atacante do Athletico que está negociado com o Barcelona, foram responsáveis por dois gols da partida que acabou em 2 a 2.

Tidos como craques em potenciais, ambos os jogadores chamam atenção do mundo do futebol, que já começa a projetar uma possível rivalidade entre os dois. Como eles atuam na mesma posição e cada um está ligado a um dos dois grandes clubes espanhóis, é de se esperar que os atacantes se enfrentem nos próximos anos. Dessa forma, a partida de hoje do Brasileirão foi vendida na Europa como um “Él Clássico Brasileiro”.

Duelo entre Endrick e Vitor Roque é destaque nos principais veículos esportivos espanhóis. Na foto, o Marca. Foto: Reprodução/Marca

Na imprensa espanhola, o confronto chamou a atenção e foi tema de diversas reportagens. O “As”, tradicional veículo de Madri, destacou como “as grandes apostas do futuro de Real Madrid e Barcelona foram protagonistas” da partida. O “Marca”, que também fica na capital espanhola, elegeu o jogo como um dos melhores do torneio e destacou o protagonismo das “futuras estrelas do Brasil”. Do lado catalão, o “Sport” e o “Mundo Deportivo” elogiaram a ótima atuação do jogador do Athletico-PR.

Com apenas 16 anos, Endrick foi vendido ao Real Madrid no final do ano passado. O valor da negociação pode superar 72 milhões de euros (R$ 408,6 milhões na cotação atual). Do montante, 12 milhões são referentes a impostos que serão pagos pelos espanhóis. Dos 60 milhões restantes, uma parcela menor é referente a metas a serem atingidas pelo atleta na Europa. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o valor fixo é de 35 milhões de euros (R$ 199 milhões). O jogador fica no clube brasileiro até julho de 2024, quando ele completará 18 anos.

Já Vitor Roque, que tem 18 anos, ainda não acertou sua transferência para o Barcelona, mas o acordo deve ser finalizado nos próximos dias. Segundo o jornal “Mundo Deportivo”, tanto o atacante quanto o clube já concordaram com os termos e a negociação depende apenas de alguns documentos. Estima-se que o valor da compra será de 35 milhões de euros fixos (R$ 182 milhões) com mais 10 milhões de euros (R$ 52 milhões) em cláusulas variáveis.