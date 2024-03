A dívida do Corinthians é um assunto de disputa política do clube. O ex-presidente Duílio Monteiro Alves chegou a discutir com o apresentador Benjamin Back, no programa Domingol, da CNN, neste domingo, dia 10. Isso aconteceu depois de Duílio publicar uma nota em que ataca a atual gestão, de Augusto Melo. Além de alegar “amadorismo” e “fuga de responsabilidades”, ele posiciona-se sobre notícias recentes em que Melo acusava gastos do comando anterior com carros blindados e inadimplência de camarotes e acusa outro jornalista, Jorge Nicola, do portal R7, de publicar inverdades. A saída de Matías Rojas, por não receber salários, também foi um assunto abordado.

PUBLICIDADE Duílio afirmou haver uma “onda de fake news” que seria “cortina de fumaça para encobrir maus resultados da equipe”. O Corinthians foi eliminado precocemente do Campeonato Paulista, depois de um começo ruim com Mano Menezes, contratado na gestão de Duílio. António Oliveira chegou e conseguiu reformular o time, mas não o suficiente para buscar a classificação às quartas de final. “Mentem sem parar e caem na própria mentira. Quando sobra amadorismo e faltam resultados, o que resta são promessas não cumpridas, cortina covarde de fumaça e fuga de responsabilidades”, escreveu Duílio. Nicola respondeu em comentário na publicação. Segundo o repórter, o contraponto aos tópicos questionados por Duilio estavam na matéria. O termo “mordomia” foi outra incomodação do ex-presidente. Nicola disse que utilizou a palavra, pois ela citada por Melo.

Mais tarde, no programa Domingol, da CNN, Duílio discutiu com o apresentador Benjamin Back. “Se você fosse um jornalista competente, você poderia ter estudado e lido o balanço (financeiro) no site”, disse o ex-presidente. “Benja”, então retrucou: “Se você fosse um presidente competente, o Corinthians não estava no buraco que está hoje”, rebateu. O comentarista Mano Borges também foi alvo de xingamentos do ex-mandatário do clube.

Saída de Matías Rojas

Matías Rojas, que deixou o Corinthians por não receber salários, foi contratado em julho de 2023. Duílio, contudo, alega que a cláusula de saída imediata não foi negociada durante a sua gestão, mas, sim, na nova presidência. “Se existisse (a cláusula) em 2023, ele teria saído em 2023″, escreveu o ex-presidente.

Do outro lado, Melo colocou a culpa na gestão anterior. “No contrato dele (Rojas) uma das cláusulas fala que ele pode ir embora a hora que quiser. Não vou jogar a culpa para ninguém, mas a culpa é de quem fez isso. Eu estou aqui para resolver. Talvez o Corinthians do ano passado tenha errado. O de agora está consertando. Ele tem o direito dele, nós temos o nosso. Não é bom atrasar, mas às vezes acontece, ainda mais no futebol. Temos uma dificuldade enorme em termos de receita, mas estamos trabalhando e vamos solucionar isso”, disse o atual mandatário.

Rojas fez 30 jogos pelo Corinthians e não fez gols. Atualmente ele está sem clube. O futuro do paraguaio foi especulado no Inter Miami, time de Lionel Messi e outras ex-estrelas do Barcelona como Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba.

Carros blindados

O presidente Augusto Melo afirmou recentemente ao portal R7 que a antiga diretoria utilizava mais 20 carros blindados, em contraste a ele sequer usar veículo do clube. Já Duílio disse que nenhum dos carros foi comprado pela diretoria e que havia dois veículos à disposição, obtidos em uma permuta com uma empresa e já devolvidos, além de seis carros sem blindagem, que seriam oriundos de premiações.

Inadimplência em camarotes e cadeiras cativas

Melo acusou a gestão anterior de não cobrar a inadimplência de proprietários de cadeiras cativas e camarotes na Neo Química Arena que frequentavam o estádio. Segundo Duílio, havia discordância dos valores de camarotes por parte dos permissionários, o que era compensado com acordos comerciais do clube. Ele argumenta, ainda, um problema no sistema eletrônico de cobrança de inadimplentes das cadeiras cativas.

Dívidas com empresários

Dados prévios da dívida do Corinthians foram divulgados pelo diretor financeiro Rozallah Santoro, em fevereiro, durante entrevista ao Meu Timão. Somente com empresários, o valor devido era de R$ 217 milhões. Recentemente, os representantes de jogadores André Cury e Carlos Leite afirmaram que não têm conseguido contato com o clube. Sobre isso, Duílio diz que a direção “ostenta gastos, sem honrar compromissos e queima pontes com credores”.