Duílio diz que Corinthians quer melhorar futebol feminino no País e exalta torcida: ‘Excepcional’

O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro, exaltou a presença massiva da torcida na goleada por 4 a 1 sobre o Internacional, neste sábado, na Neo Química Arena, resultado que garantiu o tetracampeonato da competição ao clube. Em entrevista com jornalistas na zona mista, o mandatário também destacou a grande atuação da equipe, soberana durante todo o duelo.

“Eles são excepcionais. Estão sempre apoiando nossas categorias e esportes. É só agradecer por mais um recorde, pelo festa e pelo grande espetáculo. E agradecer também às nossas ‘brabas’ por mais um título Brasileiro. A gente fica muito contente pela evolução da modalidade”.

O Corinthians lotou a Neo Química Arena com 41.070 pessoas e registrou o recorde de maior público em uma partida de futebol feminino na América Latina. Foto: Carla Carniel/Reuters

Com 41.070 pessoas presentes, o Corinthians registrou o recorde de maior público em uma partida de futebol feminino na América Latina. Jaqueline, Diany, Vic Albuquerque e Jheniffer fizeram os gols da vitória corintiana, enquanto Sorriso descontou para o Inter.

O presidente aproveitou para falar sobre a necessidade de melhorias no futebol feminino. Para ele, o Corinthians trabalha para melhorar não só o clube, mas a modalidade como um todo.

“Não adianta só um, dois ou três clubes terem um time torce. O Corinthians seguirá nessa linha independentemente de títulos porque é um espetáculo muito grande e a festa que foi feita aqui foi maravilhosa.”

Duílio falou ainda sobre a conversa com a CBF pela negociação de uma melhor premiação ao campeão. Neste ano, o Corinthians vai levar R$ 1 milhão por se sagrar vencedor do Brasileirão Feminino. No último ano, o prêmio era metade deste valor, montante atualmente recebido pelo vice.

“A CBF entende que é um caminho sem volta. É um futebol ofensivo, de jogadas bonitas, e eles estão valorizando passo a passo, não dá forma que a gente queria” , diz. “Precisamos parabenizar os clubes que vem investindo. Sabemos que todos unidos vamos fazer um futebol feminino cada vez maior no Brasil.”

Cris Gambaré, diretora de futebol feminino do Corinthians também falou com a imprensa após o título. Ela comentou sobre a mobilização da torcida através da hashtag #InvasãoPorElas, ressaltando que a imensa maioria do público presente fez questão de pagar pelos ingressos para ver o clube ser campeão. Ela reafirmou o compromisso com o futebol feminino do País, não só o do Corinthians.

“A comissão se dedica muito, e é o planejamento deles é que faz com que a gente busque essa evolução para a modalidade. Enquanto clube, temos apoio do presidente, conselheiros e torcida. A conquista de hoje é uma conquista para todo o futebol feminino, para todas mulheres.”