Duílio tira licença da presidência do Corinthians pouco dias antes do fim do mandato; entenda motivo

Prestes a deixar a presidência do Corinthians, Duilio Monteiro Alves tirou uma licença formal do cargo para dar aos seus dois vice-presidentes a oportunidade de presidir o clube. Conforme informado via assessoria de imprensa, Duilio não se ausentou do dia a dia e continua trabalhando, mas os vices Elie Werdo e Luiz Wagner Alcântara se revezarão como presidentes até o dia 19 de dezembro, em um ato simbólico de agradecimento.

Segundo o Corinthians, Duílio está dando expediente no clube nesta semana, mas “é fato o que o presidente tirou uma licença formal como forma de homenagem a seus dois vice-presidentes, Elie Werdo e Luiz Wagner Alcântara, para que cada um deles possa assumir a presidência do clube por alguns dias”.

Duílio deixa presidência do Corinthians no início de janeiro e passará o bastão para Augusto Melo Foto: Divulgação/Corinthians

O comunicado do Corinthians foi publicado após a informação da licença ser divulgada pelo site “Meu Timão”, especializado na cobertura do time do Parque São Jorge. Desde o dia 10, a presidência está nas mão do primeiro vice, Elie Werdo, que continua no cargo até o dia 13, quando o segundo vice, Luis Wagner Alcântara, também chamado de Vagnão, assumirá a função por cinco dias.

Duilio volta a ser presidente formalmente no dia 19 para finalizar a transição do comando para a gestão de Augusto Melo, que foi eleito em 25 de novembro e será empossado no dia 2 de janeiro. Ao vencer a eleição corintiana, Melo encerrou um período de 16 anos de domínio do grupo político “Renovação e Transparência”, liderado por Andrés Sanches e do qual Duilio faz parte. Roberto de Andrade e Mário Gobbi foram os outros nomes do grupo que ocuparam a cadeira principal nesta sequência de mandatos.

O novo presidente pretende fazer uma reformulação no elenco. Veteranos como Renato Augusto, Gil e o agora aposentado Fábio Santos, além de Giuliano, Cantillo e Bruno Méndez, não vão continuar em 2024 e novos atletas chegarão. Renato Augusto, aliás, já acertou sua ida ao Fluminense.