Dunga passa bem após capotar o carro e tem alta do hospital apenas com arranhões

Capitão do tetra e ex-técnico da seleção brasileira, Dunga recebeu alta na manhã deste domingo, dia 14. Ele e sua esposa, Evanir Verri, passaram a noite no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, após sofrerem um acidente de carro no km 39 da BR-116 neste sábado. O veículo em que estavam capotou e ficou praticamente destruído.

PUBLICIDADE O Estadão confirmou que o casal sofreu ferimentos leves, como alguns arranhões, e ficaram em observação, sendo liberados após a certeza de que teriam condições de seguirem viagem. Eles passaram por vários exames, incluindo teste do etilômetro, com resultado negativo para consumo de álcool. Dunga estava a caminho de Curitiba após ter visitado a neta Valentina, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Um dia antes do acidente, o treinador chegou a fazer uma postagem com a nova integrante da família em suas redes sociais. A recém-nascida é filha de Bruno Verri, preparador físico do Botafogo-SP e filho do casal.

Dunga e mulher deixam o hospital após susto em acidente de carro. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Dunga capotou o carro pós perder a direção do veículo. “Ao chegar nas imediações da represa do Capivari, que é um trecho muito sinuoso, com muitas curvas, o condutor perdeu o controle da direção do veículo e veio a se chocar com a lateral da rodovia, em um barranco. Posteriormente, ocorreu o capotamento”, disse o porta-voz da PRF no Paraná, André Filgueira.

Carreira de Dunga

Dunga foi campeão mundial, como jogador e capitão, em 1994, nos Estados Unidos. A conquista do tetracampeonato completa 30 anos no dia 17 de julho. Além disso, comandou a seleção brasileira entre 2006 e 2010, na primeira passagem, e 2015 e 2016.

Como técnico, conquistou a Copa América de 2007 e a Copa das Confederações de 2009. Além disso, comandou a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, quando foi eliminado nas quartas de final pela Holanda. Desde 2016, quando foi demitido pela CBF, o treinador não assume outro trabalho como treinador em sua carreira.

Além do título mundial como jogador, Dunga disputou as Copas de 1990 e 1998 pela seleção. Natural de Ijuí, o volante revelado pelo Internacional também defendeu Corinthians, Vasco e Santos, além de trilhar uma carreira na Itália, Alemanha e Japão, antes de se aposentar em 2000, no clube colorado.