Dybala sofre grave lesão muscular na coxa e vira problema para Argentina na Copa

Pênalti para a Roma com 1 a 1 no placar contra o Lecce. O astro Dybala assume a cobrança e bate com perfeição, colocando o time em vantagem que duraria até o apito final pelo Italiano. Ao invés de festa no estádio Olímpico, porém, o lance se transformou em tensão. O argentino sentiu uma lesão na coxa na batida e acabou deixando o gramado chorando, se tornando mais uma provável baixa para a Copa do Mundo do Catar.

Dybala nem conseguiu comemorar o gol da vitória com os companheiros. Com a camisa cobrindo o rosto e chorando bastante, ele acabou substituído e deixou o campo caminhando lentamente, com muitas dores e a mão no local da lesão.

Após converter um pênalti a favor da Roma, o meia-atacante Paulo Dybala acabou lesionando a coxa e teve de ser substituído. Foto: Fabio Frustaci/EFE/EPA

Convocado para os últimos amistosos da Argentina antes da Copa do Mundo, Dybala já não havia sido aproveitado contra Honduras e Jamaica nos Estados Unidos justamente por causa de problemas musculares.

“A lesão parece muito séria. Sou sincero, depois de falar com o Paulo, vi o quanto ele está mal, é algo muito ruim. Não sou médico, mas parece que não vai poder voltar a jogar antes de 2023″, lamentou o técnico José Mourinho, obrigado a substituí-lo por Matic.

Dybala passará por exames de imagem nesta segunda-feira. Mas a imagem dele segurando a coxa esquerda já deixava os médicos do clube preocupado e mostrava que dificilmente terá tempo de recuperação faltando somente 42 dias para a Copa.

Mourinho enfatizou que não escalou sua estrela no sacrifício, garantindo que Dybala estava saudável antes da partida. “Não sei quem escreveu que ele tinha problemas antes do jogo. Todos os que jogaram estavam em perfeitas condições. Não levo em conta quem não está 100% e Paulo estava bem”, disse.