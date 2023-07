E a seleção? Ancelotti teria recebido oferta para assumir clube da Arábia Saudita

Ainda com o futuro incerto após o fim de seu contrato com o Real Madrid, Carlo Ancelotti se viu em mais uma especulação nesta semana. Segundo o jornal espanhol AS, ele recebeu uma oferta milionária para assumir uma equipe da Arábia Saudita, mas recusou. O suposto acerto com a seleção brasileira para 2024 não está impedindo que clubes o procurem e tentem um acordo neste meio tempo.

O técnico dos Merengues foi enfático em uma coletiva há poucos dias ao se negar a responder uma questão sobre a amarelinha. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, anunciou, ao apresentar Fernando Diniz como treinador interino, que ele teria o comando do time no ano que vem, mas, por enquanto, a confirmação é unilateral e o mercado segue de olho no italiano.

Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até a metade de 2024 e já reforçou seu compromisso em cumpri-lo. Foto: Armando Arorizo/EFE

“Não vou mais falar do Brasil. Sou treinador do Real Madrid, tenho contrato até 2024 e vou ficar”, disparou Ancelotti na entrevista. “Eu não falarei sobre este assunto mais. Vamos ver no ano que vem o que acontece”, complementou, ressaltando o foco na próxima temporada da equipe atual.

Seu vínculo com o clube espanhol vai até 30 de junho de 2024, durante a disputa da próxima Copa América, ou seja, a seleção brasileira só poderia contar com ele após a competição. Como Diniz não deixou o Fluminense para assumir a função de interino, especula-se que, de fato, seu contrato tem “prazo de validade”, mesmo com a incerteza da chegada de Ancelotti.

Ao recusar a oferta do futebol árabe, o italiano reforça que busca mais um título da Liga dos Campeões com o Real Madrid e que, caso tenha se acertado com Ednaldo, cumprirá a promessa no próximo ano. De momento, a única certeza é de que Éder Militão, Rodrygo e Vinícius Júnior, astros do Brasil, serão comandados por ele somente no clube e, por enquanto, não no time nacional.