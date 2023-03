‘É cedo demais para falar’, diz médico do PSG sobre volta de Neymar aos treinos após cirurgia

Após passar por cirurgia no tornozelo direito, Neymar foi avaliado por Hakim Chalabi, médico do Paris Saint-Germain, que afirmou ainda estar muito cedo para saber sobre retorno do brasileiro as atividades físicas. O procedimento foi na última sexta, 10, realizada no hospital Aspetar, em Doha, no Catar. Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, participou da cirurgia, que ocorreu com sucesso.

“Neymar foi operado ontem, com sucesso. Ele não está com muita dor e os médicos que o operaram estão muito satisfeitos”, comentou Chalabi em entrevista à AFP. A previsão de retorno é de quatro meses, assim ele não atua mais na temporada europeia, que é finalizada em maio. O PSG ainda não divulgou se a recuperação do brasileiro volta a ser em Paris ou se ele retorna ao Brasil, como já aconteceu em outras ocasiões.

O Atacante sofreu lesão grave no tornozelo há cerca de três semanas, no dia 19 de fevereiro, durante jogo do PSG contra o Lille pelo Campeonato Francês. Neymar pisou em falso, acabou virando o pé e foi preciso usar maca para retirar o jogador do gramado. A equipe médica do time parisiense havia adotado tratamento convencional, na esperança de recuperar o brasileiro a tempo para a volta das oitavas de final da Liga dos Campões diante do Bayern, em Munique, na quarta-feira dia 8 de março, mas o tratamento não deu certo e a cirurgia acabou sendo realizada na última sexta-feira, 10. O PSG acabou derrotado pela equipe alemã por 2 a 0 e se despediu do torneio continental.