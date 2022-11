‘É dolorido’, afirma Messi após derrota argentina contra Arábia Saudita na estreia da Copa

Publicidade

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - O silêncio e as expressões abatidas dos jogadores da Argentina revelaram o enorme desapontamento depois da inesperada derrota por 2 a 1, de virada, para a Arábia Saudita na primeira rodada da Copa do Mundo do Catar. Diante dos jornalistas, nos longos corredores da área das entrevistas do Estádio Lusail, Lionel Messi, capitão e melhor jogador argentino, foi um dos poucos jogadores a falar sobre o resultado.

Leia também Dinamarca e Tunísia fazem jogo de poucas emoções e apenas empatam em 0 a 0 pelo Grupo D da Copa

“Perder para a Arábia Saudita é dolorido, mas nosso grupo tem de se manter unido, para darmos a volta à esta situação “, disse Messi, cercado por dezenas de microfones. “Precisamos manter a tranquilidade e nos prepararmos bem para os nossos dois próximos jogos na Copa”. Ele tem razão: as partidas seguintes são importantes para a Argentina. Claro, não pode nem pensar em perder.

Apesar da derrota, Lionel Messi marcou um gol de pênalti na partida contra a Arábia Saudita. Foto: Alberto Estevez/EFE

Segundo Messi, um dos motivos para a derrota foi o fato de a Argentina não conseguir manter o padrão de jogo, que a fez ficar invicta durante 36 partidas seguidas - a série acabou, exatamente, contra a Arábia Saudita na estreia da Copa. Ele contou que o clima no vestiário argentino era de muita tristeza. “Não queríamos ter começado a competição desta maneira“, afirmou. “Queríamos ter vencido, somado três pontos, para termos tranquilidade para continuar na competição”.

A Argentina jogou bem no primeiro tempo, fez um gol de pênalti, teve três gols anulados pela arbitragem. Mas não soube manter esse volume e se perdeu na disposição dos sauditas. Messi também foi prejudicado pelo jogo do time, que abusou nas bolas mandadas para a área a todo tempo.

Para dar a volta por cima, Messi sugere que a seleção argentina tenha tranquilidade para ganhar o próximo compromisso contra o México que, teoricamente, é mais forte do que os sauditas. “Neste jogo contra a Arábia Saudita, a ansiedade nos atrapalhou”, relatou o camisa 10. “Desperdiçamos inúmeras oportunidades para marcarmos nosso segundo gol”, disse Messi. “Isso explica porque tivemos as situações de impedimento, que nos custaram três gols anulados”.

Continua após a publicidade

Até a partida contra os mexicanos, o capitão da seleção recomenda aos seus companheiros “pensar em coisas positivas e preparar bem para um jogo que será decisivo“. Depois de ser vítima de uma das maiores surpresas em 92 anos de Copas do Mundo, Messi sabe que aos argentinos resta vencer. Ou voltar para casa mais cedo.