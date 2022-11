É preciso segurar a euforia com a seleção brasileira na Copa do Catar

Publicidade

A vitória do Brasil contra Suíça traz lições e segura a empolgação natural do torcedor com a seleção na Copa. Dois jogos, duas vitórias e boa dose de sofrimento. Todo time vai amadurecendo na competição. Alguns aos trancos e barrancos. Não é a situação do Brasil de Tite. Mas é preciso reconhecer que a segunda apresentação foi pior do que a primeira.

Há explicações para isso. Não havia Neymar. Danilo é melhor na lateral do que Militão. Paquetá não é o camisa 10. Fred é menos criativo do que Paquetá. Richarlison, após dois gols na estreia, sofreu marcação tripla. Raphinha foi mais tímido. Vini Jr. demorou para entrar no jogo. Os suíços se mostraram mais organizados e perigosos do que os sérvios.

Leia também Diego Alonso confia em reação do Uruguai por classificação: ‘Só termina quando acaba’

A preocupação com o rendimento do Brasil deve existir. Temos de falar disso. O bom é que há caminhos para melhorar. O primeiro deles é saber, com certeza, que a seleção não vai mais enfrentar defesas fechadinhas com linhas de quatro ou cinco, protegidas por outra linha de marcadores. Camarões joga mais aberto, como a escola africana. Precisa ganhar do Brasil para ainda sonhar com a classificação, portanto, vai atacar, consequentemente, vai dar mais espaço.

Tite durante a partida entre Brasil e Suíça pela Copa do Mundo do Catar Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nas oitavas, a história muda ainda mais. E daí para frente também. O Brasil vai encarar um dos finalistas do Grupo H. Pode ser Portugal, embora a chance seja pequena após a vitória do time de Cristiano Ronaldo sobre Uruguai. Pode dar os próprios uruguaios ou Gana. De qualquer forma, as três possibilidades oferecem duelo mais franco e aberto. É bom para o Brasil atacar, ter mais facilidade de tabelar e criar jogadas pelas pontas, no um contra um. Mas também é mais perigoso porque a defesa será exigida e testada como ainda não foi nesta Copa do Catar.

Não tenho dúvidas de que o Brasil vai bem do meio para frente, quando tem liberdade. Ocorre que as eliminações precoces em Copas têm acontecido não porque o ataque deixa de funcionar, mas porque a defesa falha quando não pode.

Na África do Sul, diante da Holanda, Felipe Melo errou quando não podia. Em 2014, a defesa não achou a Alemanha. Em 2018, Fernandinho errou nos dois gols da Bélgica. Portanto, o problema da seleção brasileira em Copas não tem sido seu poder ofensivo, sua trama do meio para o gol, mas as bobeadas atrás, os pecados individuais de seus jogadores.

Continua após a publicidade

Tite viveu isso na Rússia. Daí sua insistência por uma defesa mais bem postada, sem sobressaltos ou riscos desnecessários. O treinador levou nove atacantes e está confiante, pelo que anda dizendo no Catar, de que eles são mais do que suficientes para fazer os gols que o time precisa. Sua preocupação deve estar na defesa.

Contra os suíços, antes do gol isolado de Casemiro na vitória por 1 a 0, a zaga bateu cabeça e ficou à mercê dos atacantes europeus.