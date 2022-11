EA Sports lança DLC da Copa do Mundo do Catar e simulação aponta título da Argentina

Publicidade

Na véspera de lançar a tão aguardada DLC que disponibilizará a Copa do Mundo do Catar para os usuários do Fifa 23, a EA Sports, desenvolvedora do jogo, divulgou em suas redes sociais o resultado da simulação do torneio e apontou a Argentina campeã em cima do Brasil. Para tristeza de muitos, as últimas três simulações da produtora cravaram os campeões das Copas de 2010, 2014 e 2018 (Espanha, Alemanha e França).

A notícia gerou furor nas redes sociais, que logo lembraram do retrospecto favorável de previsões das simulações da EA Sports. No torneio criado pela desenvolvedora, a Argentina liquidou as adversárias no Grupo C vencendo todas as partidas e se classificando na primeira posição. Nas oitavas de final, a seleção Albiceleste despachou a Dinamarca e na sequência a Croácia. Na semifinal, derrotou a atual campeã França por 1 a 0 e voltou à decisão.

Leia também Lo Celso fica fora da Copa por lesão na coxa e atrapalha planos da Argentina

O Brasil, por sua vez, também teve sucesso na fase de grupos passando na primeira posição do Grupo G. No início do mata-mata, nas oitavas de final, despachou a Coreia do Sul por 3 a 0. Na sequência reencontrou a Alemanha e venceu pelo mesmo placar. Na semifinal, a seleção de Tite passou por Portugal nos pênaltis.

A simulação da EA Sports no FIFA 23 cravou a Argentina campeã da Copa do Catar.

Na decisão, um jogo duro marcou o reencontro das arquirrivais no torneio - que não se enfrentam em uma Copa do Mundo desde 1990. Messi foi às redes em uma única oportunidade, para garantir o tricampeonato mundial da Argentina. O craque do PSG também foi eleito o Bola de Ouro do torneio e o Chuteira de Ouro, ao marcar 8 tentos em 7 partidas.

DLC DA COPA DO MUNDO

Se nos estúdios da EA Sports a Copa do Mundo já começou, o torneio poderá começar para jogadores do mundo todo a partir desta quarta-feira, 09, quando a empresa ira disponibilizar via DLC todo conteúdo ligado ao Mundial, que poderá ser baixado de forma gratuita.

Continua após a publicidade

Além de permitir que os jogadores disputem a Copa do Mundo do Catar com qualquer uma das 32 seleções classificadas para o torneio, os usuários poderão personalizar o campeonato mudando os grupos e até incluindo seleções que não chegaram à Copa. Além dos modos offline, o universo de jogo online será contemplado na DLC. Dentro do modo FUT, entre os dias 11 de novembro e 23 de dezembro, estarão presentes itens ao vivo, que serão atualizados conforme o torneio acontecer, além de uniformes das seleções, itens de decoração de estádio, visuais, bolas de jogo e 30 heróis exclusivos da Copa do Mundo.

A atualização ainda contará com uma nova playlist de músicas icônicas da franquia de jogo. Dentre as faixas que serão acrescentadas apenas uma é brasileira: “Já Sei Namorar” da banda Tribalistas.