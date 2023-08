Eden Hazard, ex-Real Madrid, está na mira do Botafogo, informa jornal espanhol

O belga Eden Hazard está na mira da SAF do Botafogo. De acordo com o jornal espanhol AS, o clube carioca tem conversas com o atleta e apresentou uma oferta para realizar a contratação. O atacante está livre no mercado desde que rescindiu seu vínculo com o Real Madrid, em junho deste ano. Ainda segundo a publicação espanhola, a equipe do Rio concorre com um time da MLS (Liga dos Estados Unidos de futebol) e uma oferta da Arábia Saudita.

Essa não é a primeira vez que o Botafogo entra em contato com Hazard. John Textor, dono da SAF do clube, já teria feito contato para realizar a contratação na última temporada e não conseguiu êxito. Atuando pelo Real Madrid, o meia foi quase que descartado pelos treinadores durante todo período. Apesar do status e do alto salário, o belga, de 32 anos, entrou em campo em 76 partidas, marcando sete gols e dando dez assistências em cinco temporadas na Espanha. Ele tem a mesma idade de James Rodríguez, contratado pelo São Paulo recentemente.

O Botafogo não precisa correr contra o tempo para tentar realizar a contratação de Hazard. Por estar sem clube no momento, a possível chegada do atleta não depende do período de transferências no Brasil. Vale destacar que Kylian Hazard, irmão do meia, atua no RWD Molenbeek -da família de clubes que John Textor é dono.

Eden Hazard teria proposta do Botafogo Foto: AP Photo/Manu Fernandez

Hazard não é o primeiro grande nome do futebol mundial especulado no Botafogo. Após a chegada de Textor na SAF, o time carioca tentou a contratação de James Rodríguez, hoje no São Paulo, e cogitou uma oferta para o atacante Cavani, atualmente no Boca Juniors.

Após a participação na Copa do Mundo de 2022, quando a Bélgica foi eliminada na primeira fase, Hazard anunciou sua aposentadoria da seleção. Um dos maiores nomes de sua geração, o meia fez parte da equipe nacional desde o sub-15 e comandou o time na conquista do terceiro lugar no Mundial de 2018, na Rússia, quando eliminou o Brasil. “Uma página foi virada hoje. Obrigado por seu amor. Obrigado por seu apoio incomparável. Obrigado por toda essa felicidade compartilhada desde 2008. Resolvi encerrar minha carreira internacional”, disse o capitão. “A sucessão está pronta. Vou sentir saudades.”