Ederson revela que comemoração do City pela Champions teve vômito na bolsa da mãe de Grealish

As imagens da comemoração dos jogadores, comissão técnica e torcedores do Manchester City pela conquista inédita da Champions League inundou as redes sociais nos últimos dias. Jack Grealish foi a grande estrela das festas, virou meme, mas sua família levou um prejuízo bastante desagradável.

Servindo a seleção brasileira, o goleiro Ederson, único brasileiro campeão com o City, revelou que o zagueiro português Ruben Dias provocou um desastre na comemoração ao vomitar na bolsa da mãe de Grealish.

“Tem jogadores que não bebem, mas abriram exceção. O Ruben Dias foi abrir essa exceção e não deu certo para ele”, contou entre risos. “Com dois shots, ele já mandou tudo para fora. E, por incrível que pareça, foi tudo na bolsa da mãe do Jack Grealish”, afirmou Ederson.

O goleiro vive a expectativa de ser titular da seleção brasileira no amistoso com Guiné neste sábado, às 16h30, em Barcelona. Ederson e Weverton são os mais cotados após Alisson sentir um desconforto durante a última sessão de treinamentos.

Ederson concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira em Barcelona antes de Brasil x Guiné. Foto: Albert Gea/ Reuters

Ederson foi decisivo na conquista da Champions pelo Manchester City com defesas importantes na reta final do duelo com a Inter de Milão, em Istambul. O goleiro segurou o placar de 1 a 0 favorável aos ingleses, impedindo que o time italiano levasse o jogo para a prorrogação.