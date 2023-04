Edina Alves será a 1ª mulher a apitar final do Paulistão e agradece chance a ‘homens de coragem’

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta sexta-feira que Edina Alves Batista será a responsável por apitar o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista neste domingo, às 16h, entre Água Santa e Palmeiras, na Arena Barueri. A árbitra agradeceu a oportunidade, se disse honrada e apontou o presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos, como um dos responsáveis pelo espaço dado a ela.

“É uma honra ter essa oportunidade. Para ter essa oportunidade é preciso ter homens de coração bom e de coragem, caso do nosso presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, e desses que estão aqui (Gustavo Gómez, Abel Ferreira, Thiago Carpini e Bruno Mezenga). Para tudo isso acontecer tem de ter essa permissão também para ter espaço de mostrar que nós também amamos o futebol, nos dedicamos e merecemos estar nesse espaço. Só tenho a agradecer a Deus e a todos eles por abrir esse espaço”, afirmou em entrevista ao lado de representantes de Palmeiras e Água Santa.

Edina também valorizou o empenho e dedicação que demonstrou ao longo do Campeonato Paulista. Segundo ela, o mérito da escolha para apitar a final não é apenas seu e agradeceu o apoio das mulheres jornalistas.

Edina Alves Batista comandará o primeiro jogo da final do Paulistão 2023. Foto: Rodrigo Corsi/Ag.Paulistão

“As mulheres jornalistas também me representam, são mulheres guerreiras que também têm uma missão difícil. Nós amamos o que fazemos, não mais ou menos do que os homens. Às vezes, temos de provar ainda mais que podemos por estarmos em uma área em que há mais homens do que mulheres, como os homens que vão para um lado mais feminino. É a nossa dedicação que nos faz sermos boas no ofício. Essa final não chegou de graça nas minhas mãos, trabalhei a cada jogo junto com a minha equipe, assistentes, VAR...”, disse Edina.

Edina não será a única mulher na equipe de arbitragem deste domingo. Ela terá a companhia de Neuza Inês Back como assistente. Completa a equipe Alex Ang Ribeiro. José Claudio Rocha Filho será o responsável pelo VAR.