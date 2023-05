Eduardo Bauermann, zagueiro do Santos, é um dos investigados pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) na segunda fase da Operação Penalidade Máxima, que investiga um esquema de manipulação de resultados em jogos de futebol envolvendo apostas esportivas. Conversas entre o zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos, e um apostador envolvido na quadrilha investigada por manipular resultados em jogos no futebol brasileiro foram divulgadas neta segunda-feira pela revista Veja.

Segundo o MP-GO, que investiga o possível crime, o jogador teria recebido R$ 50 mil para levar cartão amarelo no jogo Santos x Avaí, pelo Brasileirão do ano passado, mas não foi advertido durante a partida. Nas conversas divulgadas nesta segunda-feira, o apostador, que não teve sua identidade revelada, critica Bauermann, por não ter cumprido com sua parte no acordo.

“‘Truta’, o que você fez da sua vida, mano? Qual a fita? Truta, você foi pago para fazer o que, mano? Você vai pagar todo meu prejuízo, mano. E aí, truta?”, escreveu o apostador. A seguir, o Estadão faz um levantamento sobre todas as inforamações a respeito do envolvimento do atleta Bauermann e as investigações na Operação Penalidade Máxima.

Qual o jogo que Bauermann foi aliciado?

Em abril, o MP informou que duas partidas do Santos estavam sendo investigadas, ambas pelo Brasileirão de 2022: derrota para o Botafogo, por 3 a 0, e empate com o Avaí, em 1 a 1. À época, o Santos confirmou que Bauermann foi aliciado por apostadores, mas que ele não teria cumprido com o acordo.

Nas conversas interceptadas nesta segunda-feira, o apostador reclama dos dois jogos: no primeiro, o zagueiro não recebeu cartão amarelo na partida contra o Avaí; no segundo, Bauermann foi aliciado para ser expulso, no tempo regulamentar, diante do Botafogo. Nesta ocasião, o jogador levou o cartão vermelho por reclamar com o árbitro após o apito final.

“Mano, de coração, não foi porque não quis, eu te juro. Senão, não tinha tomado (cartão) nem no final (do jogo) e teria inventado uma desculpa pra (sic) você”, justificou Bauermann, nas conversas.

Eduardo Bauermann foi suspenso de atividades do Santos nesta terça-feira. Foto: Ivan Storti/ Santos FC

Quais foram as conversas de Bauermann com o apostador?

Reveladas pela revista Veja nesta segunda-feira, as conversas entre Bauermann e o apostador ocorreram em dois momentos, após o jogo contra o Avaí e o Botafogo. Confira abaixo trechos da conversa entre atleta e apostador:

05/11/2022 - Dia do jogo contra o Avaí

Eduardo Bauermann (12h55): “Mano, só me avisa antes se realmente vai dar pra fazer, senão nem tomo cartão a toa, entende”.

Apostador (12h56): “Fica em paz, irmão. Vai dar certo. Nois (sic) sempre dá um jeito. Mano se você falou pra alguém (da) aposta manda não apostar mais, demoro (sic). Tmj vamos pra cima”.

Eduardo Bauermann (13h05): “Não, não, nem falei nada mano... quem comentou que faria uma aposta também foi o Luiz Taveira (empresário do zagueiro) , mas ele falou brincando.. acho que não iria fazer. Mas se alguém me chamar aqui pra fazer vou cortar já”.

, mas ele falou brincando.. acho que não iria fazer. Mas se alguém me chamar aqui pra fazer vou cortar já”. Apostador (18h31): “Truta, o que você fez da sua vida, mano? Qual a fita? Truta, você foi pago para fazer o que, mano???? Você vai pagar todo meu prejuízo, mano. E aí, truta?????”.

Na sequência, o apostador enviou uma captura de tela com a escalação do Santos na partida. Bauermann, titular, não recebeu cartão amarelo. Após não cumprir o acordo e ter recebido o dinheiro, Bauermann acertou ser expulso na partida seguinte da competição, contra o Botafogo. A seguir, a sequência das mensagens:

10/11/2022 - Dia do jogo contra o Botafogo

Apostador (22h37 - 23h50): “Olha a p... da m... que você fez. Mano, por que você não fez a p... que eu te falei. Mano, por que não tomou essa p... no primeiro tempo. Por que não deu uma p... de uma cutuvelada (sic). Mano, por que você não me escuta, mano. Você me f... de novo mano. Mais (sic) dessa vez você vai resolver. Mano, você vai me pagar, tudo. Eu te pedi, eu confiei em você mano. E você me desonrou. De novo mano. Não tô acreditando nisso. Não deu certo porque você não escuta os outros. Era uma p... de uma curuvelada (sic), um tapa na cara do jogador. Só isso, você não fez mano, por que você não quis”.

Eduardo Bauermann (23h54): “Mano, de coração, não foi porque eu não quis, eu te juro! Senão não tinha tomado nem no final e teria inventado uma desculpa para você...”.

Apostador (23h54): “Por que você não deu uma cotovelada no cara????”.

Em outro momento, o apostador insiste que Bauermann arque com o “prejuízo” das apostas. Em um dos prints divulgados, o homem apostou R$ 70 na plataforma Bet365.

Apostador (12h39): “O barato vai ficar louco para você”

Eduardo Bauermann (12h40): “Mas estou correndo atrás pra conseguir te pagar esses 800 mil que você falou”.

Apostador (12h51): “Cadê os 50 (mil) que eu já te mandei mano?”.

que eu já te mandei mano?”. Eduardo Bauermann (12h52): “Tá aqui, nem mexi nesse dinheiro”.

Apostador (12h59): “Já vê aí pra já mandar esse dinheiro mano”.

Após o diálogo, o apostador realizou uma chamada de vídeo com Bauermann, enviou um vídeo do jogo entre Fluminense x Goiás, do Brasileirão de 2022 – vitória do time carioca por 3 a 0. Inicialmente, este jogo não está entre os investigados da Operação Penalidade Máxima.

Além disso, o apostador também enviou um endereço de e-mail, de “Romarinho Camisa 9″. Trata-se de Romário Hugo dos Santos, ex-jogador, que está entre os alvo de investigação do MP. O Estadão tentou contato com o jogador em questão, mas não obteve resposta. Caso venha a receber, a matéria será atualizada.

Quanto Bauermann recebeu no esquema?

De acordo com o MP e com os diálogos interceptados, o zagueiro recebeu, antes da partida, R$ 50 mil. O valor seria uma forma de aliciar o jogador a receber o cartão no jogo contra o Avaí. Em uma das últimas conversas com o apostador, o jogador do Santos teria que pagar R$ 800 mil por supostos “prejuízos”.

Qual o posicionamento do Santos a respeito de Bauermann?

Ainda em abril, antes destas conversas virem a público, o Santos revelou, por meio de nota, a tentativa de aliciamento que o jogador sofreu na partida contra o Botafogo. À época, Bauermann afirmava que havia seguido com o acordo, em conversas com o presidente Andres Rueda, o técnico Odair Hellmann e o coordenador de esportes, Paulo Roberto Falcão. O clube afirmou que o jogador “negou prontamente a proposta e já se colocou à disposição da Justiça”. Desde então, ele seguiu como titular da equipe.

Nesta terça-feira, após os diálogos com o apostador terem sido revelados, o Santos afirmou que afastou Bauermann dos treinamentos com o elenco profissional. “O Santos Futebol Clube informa que o atleta Eduardo Bauermann foi comunicado que está afastado preventivamente dos treinos com o elenco profissional, a partir desta terça-feira (9), diante dos novos desdobramentos divulgados na Operação Penalidade Máxima 2, do Ministério Público de Goiás”, informou o clube.

O que consta a súmula do árbitro na expulsão de Bauermann?

Segue, na íntegra, a súmula do árbitro Braulio da Silva Machado a respeito da expulsão de Bauermann, após o término do jogo contra o Botafogo:

Após o termino da partida expulsei de forma direta o jogador nº 04, Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann, da equipe Santos FC, por se dirigir aos membros da equipe de arbitragem proferindo as seguintes palavras de maneira hostil repetidamente: ‘Vocês tão de palhaçada, és um sacana, vocês estão sempre ferrando a gente, a arbitragem sempre prejudica o Santos’. Informo que me senti ofendido com tal atitude. após a expulsão o mesmo deixou as imediações do campo de jogo sem se manifestar e/ou oferecer resistência.

Qual pode ser a pena de Bauermann?

De acordo com o artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), Bauermann pode ser suspenso e até expulso do exercício de sua profissão caso venha a ser punido, além do pagamento de multa.

Art. 243

PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e suspensão de cento e oitenta a trezentos e sessenta dias.

INCISO 1º: Se a infração for cometida mediante pagamento ou promessa de qualquer vantagem, a pena será de suspensão de trezentos e sessenta a setecentos e vinte dias e eliminação no caso de reincidência, além de multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

INCISO 2º O autor da promessa ou da vantagem será punido com pena de eliminação, além de multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 243-A. Atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente.

PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e suspensão de seis a doze partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, ou pelo prazo de cento e oitenta a trezentos e sessenta dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este Código; no caso de reincidência, a pena será de eliminação.

PARÁGRAFO ÚNICO. Se do procedimento atingir-se o resultado pretendido, o órgão judicante poderá anular a partida, prova ou equivalente, e as penas serão de multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e suspensão de doze a vinte e quatro partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, ou pelo prazo de trezentos e sessenta a setecentos e vinte dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este Código; no caso de reincidência, a pena será de eliminação.

Quais jogos foram investigados pela Operação Penalidade Máxima?

Além das duas partidas do Santos, outras quatro do Brasileirão de 2022 estão sob do MP-GO. São elas:

Palmeiras 2 x 1 Juventude – 10 de setembro

Red Bull Bragantino 1 x 1 Atlético-MG – 5 de novembro

Goiás 1 x 0 Juventude – 5 de novembro

Cuiabá 1 x 1 Palmeiras – 6 de novembro

Juventude 1 x 1 Fortaleza – 18 de setembro

Ceará 1 x 1 Cuiabá - 16 de outubro

Outras cinco partidas de diferentes Campeonatos Estaduais de 2023 também estão sob análise:

Goiás 2 x 0 Goiânia - 12 de fevereiro

Caxias do Sul 3 x 0 São Luiz – 12 de fevereiro

Bento Gonçalves 0 x 0 Novo Hamburgo – 11 de fevereiro

Luverdense 3 x 0 Operário de Várzea Grande – 11 de fevereiro

Guarani 2 x 1 Portuguesa – 8 de fevereiro