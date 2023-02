Elenco do PSG sofre casos de virose antes de jogo contra Mônaco e preocupa para Liga dos Campeões

Um susto tomou conta do vestiário do Paris Saint-Germain na tarde deste sábado, 11, antes da partida contra o Mônaco pelo Campeonato Francês.

Segundo o RMC Sport, um vírus intestinal teria se instalado em parte do elenco do PSG antes do jogo, o que fez com que o técnico Christophe Galtier colocasse em campo um time cheio de desfalques.

Os torcedores que foram ao Stade Louis II se surpreenderam com uma escalação alternativa do PSG, recheada de jogadores jovens que não costumam atuar como titulares.

Além das ausências por virose, o time da capital francesa não conta com seus craques Kylian Mbappé e Lionel Messi, ambos lesionados.

Dentre os sintomas relatados pela comissão técnica do PSG, foram detectados vômitos, dores de estômago e fadiga. Os brasileiros Neymar e Marquinhos escaparam da virose e entraram em campo contra o Mônaco.

A nova leva de ausências preocupa o PSG, visto que o jogo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique já é na próxima terça-feira, 14.