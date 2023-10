Cristiano Ronaldo marca e coloca Portugal na Euro; França e Bélgica também carimbam vaga

Foi com emoção, mas a seleção portuguesa conseguiu garantir sua vaga na edição de 2024 da Eurocopa com três rodadas de antecedência nas Eliminatórias. Cristiano Ronaldo deixou sua marca, balançou a redes duas vezes e ajudou os lusitanos a baterem a Eslováquia por 3 a 2, no Porto. Foi a primeira vez que Portugal foi vazado durante o torneio.

A partida ainda teve homenagem antes de a bola rolar. O veterano atacante Cristiano Ronaldo recebeu uma placa por completar 200 partidas pela seleção de seu país. Com um aproveitamento de 100% na competição, a equipe do técnico Roberto Martínez venceu o seu sétimo compromisso, chegou aos 21 pontos e lidera o Grupo J. O revés mantém os eslovacos na vice-liderança da chave com 13 pontos.

Jogando sob o apoio de sua torcida, a seleção portuguesa logo balançou as redes. Em boa jogada de Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos recebeu um cruzamento na medida para abrir o placar de cabeça aos 17 minutos. Com maior volume de jogo, Portugal chegou ao segundo gol em cobrança de pênalti. Cristiano Ronaldo bateu firme e garantiu a vantagem de 2 a 0 com menos de meia hora de partida.

Na volta do intervalo, Portugal diminuiu o ritmo e permitiu a reação da Eslováquia. Hancko chutou de fora da área, a bola desviou em António Silva e foi parar no fundo da rede. A resposta veio logo em seguida. Cristiano Ronaldo aproveitou cruzamento de Bruno Fernandes e fez 3 a 1. Lobotka ainda fez mais um para a Eslováquia, mas os visitantes não conseguiram evitar a derrota.

Cristiano Ronaldo vibra com a classificação de Portugal para a Euro 2024. Foto: Luis Vieira/ AP

França se classifica e deixa Holanda em risco

A França também festejou sua classificação à próxima fase da Eurocopa nesta sexta-feira, ao derrotar a Holanda por 2 a 1 em Amsterdã. A equipe do técnico Didier Deschamps chegou aos 18 pontos em seis partidas e abriu seis pontos de vantagem para o segundo colocado. Com o revés, os holandeses figuram na terceira colocação com nove pontos. A Grécia é a grande concorrente pela segunda vaga da chave ao bater a Irlanda por 2 a 0, em Dublin.

O triunfo foi construído com um gol em cada tempo de Mbappé. O astro francês abriu o placar logo aos seis minutos ao aproveitar uma trama iniciada por Griezmann para completar de voleio e fazer 1 a 0.

Mbappé foi o grande nome dos franceses no jogo em Amsterdã. Foto: Kenzo Tribouillard/ AFP

Na volta do intervalo, ele voltou a ser decisivo no início da etapa complementar. Ele fez tabela com Rabiot e, com um belo chute da entrada da área, encobriu o goleiro Verbruggen para fazer 2 a 0. Hartman ainda diminuiu o placar fechando a partida em 2 a 1 para os franceses.

Bélgica leva susto, mas supera Áustria e se classifica em Viena

No confronto entre os dois líderes do Grupo F, a Bélgica derrotou a Áustria fora de casa por 3 a 2 nesta sexta-feira e garantiu a vaga para a Eurocopa. O resultado deixa os belgas na liderança da chave com 16 pontos, três a mais que os austríacos.

Em Viena, Lukaku garante a vitória belga sobre a Áustria. Foto: Florian Schroetter / AP

A Bélgica abriu a vantagem de 3 a 0 com dois gols Lukebakio e Lukaku fazendo o terceiro aos 13 minutos do segundo tempo. Quando o duelo parecia definido, veio a reação dos donos da casa. Laimer descontou aos 28 minutos e Sabitzer marcou o segundo a seis minutos do fim da partida. Apesar da pressão pelo empate, a Áustria acabou pecando nas finalizações e amargou a derrota de 3 a 2 dentro de casa.

Resultados das Eliminatórias da Euro em 13/10

Grupo B

Holanda 1 x 2 França

Irlanda 0 x 2 Grécia

Grupo F

Áustria 2 x 3 Bélgica

Estônia 0 x 2 Azerbaijão

Grupo J

Portugal 3 x 2 Eslováquia

Islândia 1 x 1 Luxemburgo

Liechtenstein 0 x 2 Bósnia e Herzegovina

Com astros no banco, Inglaterra sofre contra Austrália, mas vence amistoso em Wembley

Em dia de testes para o técnico Gareth Southgate, a seleção da Inglaterra contou com poucos astros em campo para enfrentar a Austrália, nesta sexta-feira, e sofreu para vencer por 1 a 0, diante de sua torcida. O amistoso foi disputado no estádio de Wembley, em Londres.

Southgate mandou a campo uma escalação incomum, deixando jogadores como Harry Kane e Jude Bellingham, astro do momento no Real Madrid, no banco de reservas ao longo de toda a partida. O ataque inglês contou com Ollie Watkins, Jack Grealish e Jarrod Bowen. Durante o amistoso, o treinador usou Marcus Rashford e Phil Foden, entre outros jogadores mais experientes.

No segundo tempo, a Inglaterra resolveu a partida aos 12 minutos. Alexander Arnold, atuando na lateral direita, levantou na área para Grealish, que finalizou cruzado, quase dentro da pequena área. E Watkins completou para as redes, de carrinho, “roubando” o gol do companheiro.