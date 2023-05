Em dia de festa no Estádio Maradona, Napoli derrota Fiorentina após a conquista do título italiano

Diante de um clima festivo e após ser anunciado campeão do Campeonato Italiano, o Napoli cumpriu tabela na 35ª rodada com vitória sobre a Fiorentina por 1 a 0, no Estádio Diego Armando Maradona neste domingo, em Nápoles. As ruas da cidade e próximas ao estádio ficaram abarrotadas de torcedores, que foram ao local para comemorar o tricampeonato nacional, uma vez que a conquista se deu no meio da semana passada fora de casa.

Os jogadores foram recebidos pelos próprios atletas da Fiorentina, que lhes cumprimentaram pelo título, num gesto bonito e de reconhecimento pela campanha. A torcida não parou de cantar um minuto sequer e fez um mosaico para contemplar a festa. Com a vitória, o Napoli chegou aos 83 pontos, contra 66 da Juventus, na vice-liderança. A Fiorentina, por sua vez, ficou em oitavo, com 46, muito longe de conseguir uma vaga nos campeonatos europeus.

Há ainda mais três jogos, mas a partir de agora o Napoli poderá usar jogadores que atuaram menos na temporada, dando mais folga aos titulares e recuperando fisicamente alguns atletas antes das férias. A próxima temporada começa em agosto, com o Napoli defendendo o scudetto.

Torcedores fizerama a festa para o time que já chegou campeão no Estádio Diego Maradona Foto: CARLO HERMANN / AFP

Napoli em campo

Com o título definido, o Napoli entrou em campo de “ressaca” e praticamente assistiu a Fiorentina jogar. O campeão italiano teve apenas 41% de posse de bola no primeiro tempo e arriscou apenas uma finalização no gol, sem muito perigo. As principais oportunidades foram da equipe visitante.

A Fiorentina criou duas chances claras de gols. Na primeira delas, Luka Jovic recebeu dentro da área e acertou uma bonita cabeçada. O gol só não saiu porque Pierluigi Gollini fez grande defesa. Ele voltou a brilhar logo na sequência, com mais um milagre, em novo duelo com Luka Jovic.

O Napoli saiu para o jogo no segundo tempo e teve um pênalti marcado a seu favor, aos três minutos, após falta dura de Sofyan Amrabat. Victor Osimhen foi para a cobrança, mas parou na defesa do goleiro Pietro Terracciano. O time da casa continuou pressionando. Matteo Marchetti invadiu a área e foi derrubado por Nicolás González, pênalti de novo. Victor Osimhen foi para a cobrança novamente e, desta vez, mandou no ângulo direito para abrir o marcador.

Os minutos finais foram de festa, abraços e agradecimentos à torcida. Em campo, o Napoli apenas administrou a vantagem, enquanto os torcedores trataram de comemorar dentro e fora do estádio Maradona, um nome que jamais será esquecido na história do clube italiano.