Em dois anos, Abel Ferreira pode ser considerado o melhor treinador da história do Palmeiras

Uma dúvida corre pelas alamedas do Palmeiras entre seus associados e há muito tempo ela deixou o clube para ganhar os bares nas imediações do Allianz Parque e se fazer presente nas discussões do torcedor: Abel Ferreira é o maior técnico que o Palmeiras já teve? De supetão, no calor da conquista do 11º Campeonato Brasileiro, esse de 2022, depois da unificação feita pela CBF, a resposta parece um sonoro “sim”, é o melhor técnico da história do clube.

Há que se levar em conta, porém, a falta de memória do brasileiro, como o dito popular, e o imediatismo do tempo. O que passou e não está em nossas lembranças é facilmente esquecido, às vezes deletado. Mas fatos são fatos e pelos fatos talvez o treinador português esteja mesmo no topo. Digo de antemão que engrosso o coro dos que entendem que Abel é o maior de todos na história do Palmeiras, seguindo o que um de seus concorrentes já admitiu, Luiz Felipe Scolari, cuja dedicação ao Palmeiras é gigantesca, com seis títulos, um deles o da primeira Libertadores da América, em 1999.

Abel Ferreira está no Palmeiras há dois anos e ganhou os principais torneios no Brasil e na Amnérica do Sul Foto: Rodolfo Buhrer / REUTERS

Abel já tem os mesmos seis títulos de Felipão, em apenas dois anos no cargo - ele desembarcou nestas terras em outubro de 2020 chamando palmeirense de “palmeirista”. Sempre foi um técnico diferente na organização do time e no controle do vestiário, na montagem de esquemas táticos e no aprofundamento do futebol brasileiro para quem atravessou o Atlântico a fim de se virar nos 40.

Era um treinador desconhecido e de currículo raso. Desse ponto de vista, portanto, não tem para ninguém. É o melhor num curto espaço de tempo. Ganhou duas Libertadores e o Brasileiro desde ano antes mesmo de jogar a partida 35 da competição. Há outras variantes, como se sabe, como o dinheiro da Crefisa, um estádio recém-construído e um elenco previamente montado antes de sua chegada.

Os títulos do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira + 3

Mas fatos são fatos. Ele já é o treinador estrangeiro com mais conquistas no Palmeiras, mesmo a despeito daquele vizinho “chato” que ele disse ter em seu condomínio em São Paulo. Superar Felipão, digamos, era tarefa das mais difíceis também. O técnico gaúcho é amado no clube. Apontar Abel como o maior comandante da história do Palmeiras não diminuiu em nada esse amor do torcedor palmeirense pelo gaúcho. Nesse sentimento, de respeito, Felipão provoca gratidão eterna por ter levado o Palmeiras a lugares onde o time nunca esteve e por admitir que o clube divide seu coração com as cores do Grêmio. O palmeirense se dobra por isso. Há muito mais em Felipão que o faça rivalizar de queixo erguido com Abel, como outras conquistas e um time maravilhoso montado nos tempos de outra patrocinadora forte, a Parmalat, cujo investimento resultou em expoentes dentro de campo como Marcos, Edmundo, Capetinha, Rivaldo, Alex e Evair, para citar alguns em épocas distintas. Quem tem mais de 30 anos, sabe exatamente o que estou falando.

Felipão e Luxemburgo

Mas Felipão não é único nesta lista dos melhores que Abel superou. Antes dele, o torcedor venerava Vanderlei Luxemburgo, o estrategista, que tirou o Palmeiras da fila. Para muitos palmeirenses, isso não tem preço. É tão importante na história do clube quanto Felipão e Abel. É um recordista, diga-se, com oito conquistas, todas importantes e não menos valorizadas pelos seguidores do time. Está ao lado de Felipão, brindando com vinho italiano seus feitos. Luxemburgo devolveu ao palmeirense a alegria das conquistas e enterrou as decepções e as agruras de sempre morrer na praia. Luxa devolveu ao Palmeiras sua autoestima, seu orgulho de tremular a bandeira nas cores verde e branco.

Esqueçam os dissabores provocados por esses treinadores. O que os colocou na história foram seus feitos e conquistas. O tempo e nossa memória seletiva enterram o que não deu certo. É do ser humano. Por isso temos a percepção de que o passado é melhor do que o presente. Mas nem sempre é assim. Abel Ferreira chega para provar isso.

De 2020 para cá, ele mudou sua carreira e escreveu com tintas grossas sua passagem pelo Brasil. Passagem que ainda não acabou. Ele tem contrato com o clube e anda sendo enamorado pela CBF para ocupar o lugar de Tite após a Copa do Mundo. Abel mostrou caminhos novos ao futebol brasileiro, um particularmente me chama a atenção porque sempre o vi como necessário, o controle emocional de um jogador em campo. Não inventou nada, tampouco carrega em si essa condição. Mas é inegável que o seu tal “cabeça fria e coração quente”, ideologia que consegue atingir à beira do gramado, nos fez pensar.

Brandão

O Palmeiras teve outros treinadores importantes. Gostaria de citar apenas mais desta lista dos melhores: Oswaldo Brandão, que comandou a equipe em sete conquistas nos tempos da Academia, nos anos de 1970. Foi jogador do time antes de virar técnico. Como Felipão e Luxemburgo, teve mais de uma passagem pelo clube, mas foi nos anos 70 que fez do Palmeiras um time temível, com Leão; Eurico, Luís Pereira, Alfredo e Zeca; Dudu e Ademir; Edu, Leivinha, César e Nei.

Sob seu comando, o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista de 1972 sem perder, festejou o Campeonato Brasileiro do mesmo ano e da temporada seguinte (1973) e novamente o Estadual de 1974, quando o regional tinha outro peso em relação à disputa atual.

Brandão, Luxemburgo e Felipão foram extraordinários para o Palmeiras em épocas diferentes, como tem sido extraordinário Abel Ferreira nos dois últimos anos. Não é fácil apontar o melhor à beira do gramado, confesso. E nem todos pensam assim. É justo. Então, deixo a critério de vocês a decisão. Uma coisa, no entanto, é certa, todos eles levaram o nome do Palmeiras para além de suas possibilidades, comemorando conquistas seguidas, heroicas e lendárias. Também não tenho dúvidas de que o torcedor do Palmeiras e seus presidentes sentem orgulho de todos eles, do passado e do presente. São eles que perpetuam a bandeira do time para o futuro. Neste dia 2 de novembro, o Palmeiras é hendecacampeão brasileiro.