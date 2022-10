Em Itaquera, a maior chance do Corinthians contra o Flamengo na final da Copa do Brasil

Diante de Tite e de Gianni Infantino, o Corinthians tenta resgatar alguns dos melhores momentos de sua história para se dar bem na primeira partida contra o Flamengo na decisão da Copa do Brasil. O presidente da Fifa conhece o time brasileiro, campeão do Mundial de 2012, diante do Chelsea. Ainda não era o patrão da entidade, mas já ocupava cargo de destaque. Tite é o treinador que mudou a cara desse clube antes de ganhar a seleção brasileira. Ambos estarão em Itaquera para o jogo.

Corinthians corre atrás de uma partida perfeita diante do Flamengo na decisão da Copa do Brasil em Itaquera Foto: Carla Carniel / REUTERS

O corintiano sabe que sua maior chance é nesta quarta-feira. O jogo, mesmo em feriado, está marcado para o fim da noite, 21h45, como manda a TV e obedecem os envolvidos. Poderia ser no meio da tarde para facilitar a vida do torcedor, que terá de sair do estádio rapidinho para pegar o metrô em funcionamento (fecha às 00h19).

As redes sociais dos corintianos entregam a ansiedade pela partida. Vale muito mais para o Corinthians do que para o Flamengo. Se ganhar a Copa do Brasil, o clube salva sua temporada e as finanças do ano, com premiação que pode bater nos R$ 80 milhões - sem contar a renda desta quarta, que deve chegar a R$ 4,5 milhões. Mais do que isso, pode determinar o futuro do elenco para 2023. Desde o começo, esse Corinthians é apontado como um time com data de vencimento, principalmente pela idade de alguns jogadores. Seu propósito era se dar bem nesta temporada. A Copa do Brasil é o único título que o clube ainda pode ganhar, uma vez que ele tem poucas chances matemáticas de festejar o Campeonato Brasileiro.

Então, esse Corinthians cumpriu sua missão dentro de campo. Chegou à final de um torneio importante. Passar pelo Flamengo não será nada fácil, no entanto. O time do Rio é melhor e tem os melhores jogadores. O teste é muito bom também para o técnico Vítor Pereira. Ele tem a chance de mostrar sua estratégia em uma final diante de um rival mais poderoso ofensivamente. Conhece o elenco após um ano de trabalho, sabe com quem pode contar, tem informações da condição física de cada um de seus jogadores. Terá de reunir tudo isso para as próximas duas partidas, deixando de lado o Brasileirão neste momento. Não importa.

Deixar de atacar em sua casa, diante de 45 mil torcedores, nem pensar. Então, imagino um Corinthians veloz pelas laterais em Itaquera. Congestionar o meio de campo é outro caminho para não deixar que os homens de qualidade do Flamengo comandem as jogadas e a partida. O perigo mora no meio de campo, com Arrascaeta e Everton Ribeiro e até Gabigol. Tem ainda de se preocupar muito com a defesa, com Pedro e todos os outros que chegam na área. Para mim, é o setor mais vulnerável do Corinthians. A diferença técnica é grande de um time para o outro nessa parte do campo. Aliás, o Corinthians também tem de tirar proveito do seu gramado artificial, onde a bola corre mais.

O corintiano sabe que sua melhor chance é nesta partida, em casa. Será muito mais pedreira jogar no Rio depois. Então, o Corinthians tem de fazer uma disputa perfeita, se manter vivo e com vantagem para o segundo jogo e fazer com que seu torcedor continue acreditando. O Flamengo é favorito, mas tem a Libertadores para pensar. A competição sul-americana é maior e vale mais, dá direito ao Mundial de Clubes e muito mais prestígio.

Mas não esperem um time sem interesse. O Flamengo consegue muito bem fazer três partidas primorosas com os jogadores que tem, nesta quarta, depois na volta da Copa do Brasil, dia 19, e na partida única da Libertadores diante do Athletico-PR, de Felipão, dia 29.