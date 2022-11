Em meio a protestos nacionais, Irã divulga lista de convocados para Copa do Mundo com 25 jogadores

Publicidade

A seleção do Irã divulgou neste final de semana sua lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar. O técnico português Carlos Queiroz optou por levar apenas 25 nomes das 26 vagas disponíveis. Outro detalhe que chama a atenção é a escolha por quatro goleiros ao invés dos habituais três. Dentre as 32 seleções do torneio, somente a Suíça e o Irã levarão quatro goleiros.

O anúncio da convocação ocorre em meio a protestos políticos no país. No começo de setembro, a jovem Mahsa Amini foi morta após ser detida pela polícia por supostamente não usar o hijab (véu obrigatório) da maneira adequada. Desde então, manifestações políticas tomaram o Irã. No último domingo, 13, a Justiça do país condenou à morte uma pessoa acusada de participar dos protestos.

O atacante Sardar Azmoun é um dos poucos jogadores iranianos que ativamente apoia os protestos que ocorrem no país. Foto: Suhaib Salem/Reuters

Segundo a imprensa iraniana, a coletiva do treinador Carlos Queiroz foi adiada duas vezes após pressão do governo para que os jogadores convocados não se posicionassem a favor dos protestos. Entre os principais nomes da seleção está o atacante Sardar Azmoun, do Bayer Leverkusen, que já se manifestou abertamente em suas redes sociais em prol das manifestações.

Além de suas posições políticas, Azmoun não joga desde outubro, quando sofreu uma lesão. Apesar das incertezas, o atacante foi confirmado na lista por Queiroz ainda no domingo. Outro nome de destaque que figura na lista é o do também atacante Mehdi Taremi, do Porto.

O Irã está no grupo B da Copa, ao lado de Estados Unidos, Inglaterra e País de Gales. A estreia será no dia 21 de novembro contra os ingleses, às 10h (horário de Brasília), no estádio Estádio Internacional Khalifa.

Confira a lista completa dos convocados do Irã

Goleiros: Alireza Beiranvand (Persépolis), Amir Abedzadeh (Ponferradina), Seyed Hossein Hosseini (Esteghlal) e Payam Niazmand (Sepahan).

Defensores: Ehsan Hajsafi (AEK Atenas), Morteza Pouraliganji (Persépolis), Ramin Rezaeian (Sepahan), Milad Mohammadi (AEK Atenas), Hossein Kanaanizadegan (Al Ahli), Shojae Khalilzadeh (Al Ahli), Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Majid Hosseini (Kayserispor) e Abolfazl Jalali (Esteghlal).

Meio-campistas: Ahmad Noorollahi (Shabab Al Ahli), Saman Ghoddos (Brentford), Vahid Amiri (Persepolis), Saeid Ezatolahi (Vejle), Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Mehdi Torabi (Persepolis), Ali Gholizadeh (Charleroi) e Ali Karimi (Kayserispor).

Atacantes: Karim Ansarifard (Omonia Nicosia), Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen) e Mehdi Taremi (Porto).