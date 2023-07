Em tarde de protestos, Abel fala sobre contratações no Palmeiras: ‘Nossos reforços estão aqui’

Abel Ferreira aproveitou a entrevista coletiva após a vitória por 3 a 1 contra o Fortaleza no Allianz Parque para falar sobre ‘reforços’, tema que já virou rotina dentro do Palmeiras. Em mais um dia de protestos e cobranças por parte da torcida organizada à diretoria do clube, o treinador português garantiu que as contratações que precisa para brigar pelo Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores já estão no elenco palmeirense.

“Hoje os nossos reforços já estão aqui, eu quero recuperar esses jogadores que nos dão tanta alegria. Que ganharam na primeira temporada, na segunda, na terceira e esse ano. E vão continuar lutando para ganhar”. Para Abel Ferreira, o mais importante neste momento é recuperar jogadores relevantes no elenco, como Rony, Veiga, Gomez e Piquerez, que, de acordo com o treinador, ainda não estão na melhor forma física.

Faixas da torcida palmeirense criticavam a presidente do clube, Leila Pereira Foto: TABA BENEDICTO

“Nós queremos os nossos jogadores em boa forma. O Weverton tem problemas físicos na mão. Nós queremos que o Weverton seja o Weverton, que o Luan seja o Luan, o Gomez seja o Gomez, o Piquerez seja o Piquerez... ter o Mayke e o Rocha para lutar pela posição. O Zé Rafael voltar em forma depois de um problema grave no joelho. O Veiga também. O Rony também. Esses são os nossos reforços, é a nossa base, recuperar essa confiança”.

Quando questionado sobre a pressão, o técnico do Palmeiras celebrou a força mental do grupo, que venceu mesmo após os protestos da torcida organizada em frente à sede social. Desde a eliminação para o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil, a cobrança por reforços cresceu em cima da presidente Leila Pereira e do diretor de futebol Anderson Barros: “Fico muito feliz porque nossos jogadores conseguem bloquear, falando da parte mental, todo o barulho que vem de fora. Que é interessante para aumentar as mídias, que vocês (imprensa) gostam de fazer”.

“Ficamos fora de um objetivo que nós queríamos muito (Copa do Brasil), porque o Palmeiras entra em todos os campeonatos para ganhar. Mas parece que essa derrota e a eliminação foi o fim do mundo. E é assim que os campeões têm que saber lidar quando perdem”, completou Abel. Com a vitória deste sábado por 3 a 1 contra o Fortaleza, o Palmeiras chegou a 28 pontos e segue na perseguição ao líder Botafogo, que tem 39 e joga no domingo com o Santos na Vila Belmiro, também pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Hoje nós encurtamos um pouco mais a distância (para o líder Botafogo), em um campeonato que está todo mundo junto. Há realmente uma equipe fora da caixa que, quando comparamos esse ano com o ano passado, é uma equipe extremamente eficaz (Botafogo). É como é, e eles têm todo o mérito de estar onde estão”.

Sobre a partida deste sábado, Abel falou sobre a mudança na lateral-direita no intervalo. Marcos Rocha começou como titular, mas foi muito criticado pela torcida palmeirense no lance do pênalti, que originou o empate do Fortaleza ainda no primeiro tempo. O técnico colocou Mayke, que vinha atuando nos últimos jogos, para a etapa final: “Tirei o (Marcos) Rocha para colocar o Mayke, para ele nos dar mais profundidade ainda no jogo. São jogadores diferentes. O Rocha é um jogador que joga mais de trás para frente, que nos dá equilíbrio, que nos dá passe. O Mayke é um jogador de ruptura, que rompe mais as linhas”, explicou.

O Palmeiras agora ganha mais uma semana de folga para trabalhar e recuperar seus jogadores. Abel Ferreira e seus comandados voltam a campo no domingo, às 16 horas, contra o América-MG na Arena Independência, pela 17ª rodada. Se quiser buscar reforços ainda para este ano, Leila Pereira e Anderson Barros têm até o dia 2 de agosto, quando encerra a janela de transferências internacionais.