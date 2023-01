Em vídeo, Zico pede a flamenguistas fim de xingamentos a Pelé e Maradona: ‘Parem’

O maior ídolo da história do Flamengo gravou um vídeo condenando o cântico que tomou conta das arquibancadas e proferiu xingamentos a Pelé e Maradona durante o minuto de silêncio feito a Pelé e Roberto Dinamite no jogo que marcou a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca contra o Audax. “Eu também não fico satisfeito com tudo isso que aconteceu no Maracanã. Acho uma falta de respeito.”

No canto entoado pelos flamenguistas que foram ao jogo, Pelé é citado como maconheiro e Maradona cheirador. Zico destacou a grandeza dos dois jogadores e também da afinidade criada com eles ao longo de sua atividade no futebol. “Além de ser quem foram, Maradona e Pelé foram grandes amigos que fiz no futebol. Caras que representam seus países”, afirmou Zico que já apontou Maradona, em diversas entrevistas, como o maior jogador da sua geração.

Em seu perfil no Instagram, Zico pede para torcida do Flamengo parar com canto ofendendo Pelé e Maradona. Foto: Pedro Ivo / PAGOS

No vídeo, além de demonstrar a contrariedade com o fato, o ex-camisa dez faz um apelo aos chefes de torcida para que não repitam mais esse canto. “Não permito que cantem essa música quando vou a algumas coisas no Flamengo. Quem me acompanha sabe disso. Só tenho a dizer que a espero que a torcida do Flamengo não faça mais isso. Espero que os torcedores, com toda a criatividade que têm, possa criar outro tipo de música se quiserem me homenagear.”