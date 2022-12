Embaixador da Coreia do Sul viraliza ao cantar ‘Evidências’ durante goleada do Brasil na Copa; veja

A goleada do Brasil por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul não rendeu apenas a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Fora dos gramados, a internet foi invadida por uma enxurrada de memes sobre o triunfo e uma história em particular chamou a atenção. O embaixador do país asiático no Brasil, Lim Ki-mo, apareceu nas redes sociais assistindo ao duelo com brasileiros. Apesar do final triste para o sul-coreano, ele conseguiu se divertir e de quebra viralizou na internet.

Para acompanhar a partida, Lim Ki-mo abriu sua casa para amigos brasileiros e acabou levando com muito bom humor a derrota de seu país. Em vídeos que circulam na internet, é possível ver o embaixador sorrindo e tremulando uma bandeirinha da Coreia do Sul enquanto os amigos celebravam um dos gols do triunfo brasileiro e cantavam “Evidências”, da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. Em alguns trechos do vídeo é possível ver o sul-coreano cantarolando parte da letra.

Após a partida, Lim Ki-mo deixou de lado a tristeza pela eliminação e tomou para si o microfone assumindo o “show”. O diplomata arriscou e cantou na íntegra, acompanhado pelos amigos, a letra completa da música e ainda arriscou uma tímida coreografia para acompanhar.

A Coreia do Sul deu adeus ao Mundial do Catar após ser goleada pelo Brasil por 4 a 1 nas oitavas de final. Foto: Tolga Bozoglu/EFE

Em outro vídeo divulgado, outro hit foi escolhido: “Cheia de Manias”, do grupo Raça Negra. No vídeo, sozinho em frente a um telão, Lim Ki-mo cantou a música inteira, com direito a passos de dança para embalar a cantoria e a festa que tomou conta de sua residência.

Após a goleada, a seleção brasileira carimbou passaporte para as quartas de final da Copa do Mundo, que acontece na próxima sexta-feira, 12h (horário de Brasíli), contra a Croácia. A Coreia do Sul, por sua vez, se despediu do torneio e viu seu grande jogador, Heung Min Son, pedir desculpas pela eliminação do torneio.

Veja os vídeos abaixo

O embaixador da Coreia do Sul em Brasília resolveu cantar música da Raça Negra, após o jogo com o Brasil.

Foi bem? pic.twitter.com/3R5gWr35et — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) December 6, 2022

O embaixador da Coreia do Sul teve a ideia de abrir a embaixada para brasileiros para o jogo das oitavas de final da Copa. O momento logo após o 4° gol do Brasil 👇 pic.twitter.com/1VF0ZgwVEB — Renato Alves (@renatoalvesdf) December 5, 2022

Será que o Lim Ki-mo, embaixador da Coreia no Brasil, aceita cantar "Evidências" com a nossa comunidade na Campus Party de Brasília?

Alô @embaixadacoreia como faço para formalizar o convite?

🙂 ⛺️ #Cpbsb5 #KPOP #KampuselosKlub pic.twitter.com/WslETKcCb8 — Campuseros Club (@CampuserosClub) December 5, 2022